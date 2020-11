Apple HomePod Mini startet in den Markt

Am heutigen 16. November 2020 startet der Apple HomePod Mini offiziell in den Verkauf. In vielen Apple Stores kann man ein Gerät direkt mitnehmen.

Der Apple HomePod Mini ist offensichtlich das kleinere und günstigere Gegenstück zum HomePod. Für 96,50 Euro ist er zu haben. Damit greift Apple unter anderem Amazon und Google hat, die bereits seit geraumer Zeit vergleichsweise günstige smarte Lautsprecher vertreiben.

Klanglich rangiert der nur 8,4 Zentimeter große HomePod Mini laut ersten Tests über einem aktuellen Echo Dot, aber kann nicht mit einem Echo der vierten Generation mithalten. Alle Details zum Apple HomePod Mini gibt es auf der offiziellen Webseite von Apple.

