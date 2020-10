Need for Speed: Hot Pursuit kommt bald als Remastered-Version

Es hat sich bereits angedeutet und gestern wurde offiziell bestätigt, dass es gut 10 Jahre nach dem Release von „Need for Speed: Hot Pursuit“ eine Neuauflage mit optimierter Grafik und allen DLCs für Konsolen und den PC geben wird.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered erscheint am 6. November für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One und wird dann ab dem 13. November für die Nintendo Switch nachgereicht. Der Preis für die Neuauflage liegt laut EA bei 39,99 Euro. Mehr Details (und Links zu den Versionen) gibt es auf der offiziellen Webseite.

-->

Nach der Remastered-Version von Burnout Paradise und nun Hot Pursuit gehen die Fans mittlerweile davon aus, dass es 2022 eine Remastered-Version von Most Wanted geben wird, um die sich sicher auch Stellar Entertainment kümmern wird.

