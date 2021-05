Netflix nennt die 10 beliebtesten Filme

Netflix hat sich mal wieder dazu entschieden die 10 beliebtesten Filme zu nennen, was aber kein Zufall ist, das Army of the Dead sehr gut ankommt. Der Film hat es auch schon nach wenigen Tagen in die Top 10 geschafft.

Da der Film erst seit ein paar Tagen bei Netflix verfügbar ist und sich schon jetzt den 10. Platz teilt, wird er sicher zügig in die Top 5 kommen. Die Kritiken waren gemischt, aber das ist bei Filmen dieser Art ganz normal.

-->

Netflix Top 10 Filme

Extraction (99 Millionen) Bird Box (89 Millionen) Spenser Confidential (85 Millionen) 6 Underground (83 Millionen) Murder Mystery (83 Millionen) The Old Guard (78 Millionen) Enola Holmes (76 Millionen) Project Power (75 Millionen) The Midnight Sky and Army of the Dead (72 Millionen)

Video: Die neue Nintendo Switch

Haus des Geldes: Netflix teilt das Finale auf Netflix wird in diesem Jahr den 5. Teil (also die 5. Staffel) von Haus des Geldes veröffentlichen und es ist bereits bekannt, dass die Serie damit endet. Das Finale soll aus 10 Folgen bestehen, die Netflix allerdings in zwei Parts…25. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->