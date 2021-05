Haus des Geldes: Netflix teilt das Finale auf

Netflix wird in diesem Jahr den 5. Teil (also die 5. Staffel) von Haus des Geldes veröffentlichen und es ist bereits bekannt, dass die Serie damit endet. Das Finale soll aus 10 Folgen bestehen, die Netflix allerdings in zwei Parts aufgeteilt hat.

Die ersten 5 Folgen werden ab dem 3. September verfügbar sein und die letzten 5 Folgen ab dem 3. Dezember. Es ist unklar, warum Netflix das aufteilt, aber ich kann mir vorstellen, dass man den Hype so einfach ein bisschen ausreizen möchte.

Einen ersten Teaser für das Finale von Haus des Geldes gibt es auch schon und wir haben auch eine grobe Beschreibung, die einen Vorgeschmack auf die neue Staffel liefern soll. Klingt so, als ob das Finale ein richtig großes Budget bekommen hat.

Die Bande ist seit mehr als 100 Stunden in der Bank von Spanien eingeschlossen. Sie hat es geschafft, Lissabon zu retten – doch nachdem sie jemand aus den eigenen Reihen verloren hat, steht ihr der dunkelste Moment noch bevor. Der Professor wurde von Sierra gefangen genommen und hat zum ersten Mal keinen Fluchtplan. Gerade als es scheint, dass nichts mehr schiefgehen könne, tritt ein Gegner auf den Plan, der viel mächtiger ist als alle vorigen: die Armee. Das Ende des größten Raubüberfalls der Geschichte rückt näher und wird sich in einen Krieg verwandeln.

