Neue Produkte für Philips Hue vorgestellt

Es gibt auch in diesem Jahr wieder neue Produkte für Philips Hue, heute hat man das Lineup für 2022 vorgestellt. Was ist dabei? Es gibt mit Philips Hue Go eine neue Tischleuchte, es gibt die Philips Hue Xamento-Serie in Schwarz, es gibt noch einen neuen Philips Hue Tap Dial-Schalter und weitere Neuheiten (und neue Farben).

Weiter unten findet ihr die komplette Preisliste der Neuheiten für 2022, inklusive Datum (oder Zeitraum). Sie werden in den kommenden Wochen im Online Shop von Philips Hue verfügbar sein. Doch in diesem Jahr gibt es auch noch eine eigene Seite für die Neuheiten, sie ist zwar Englisch, bietet aber eine gute Übersicht.

Philips Hue: Pressebilder der Neuheiten

Philips Hue: Preise für 2022er Neuheiten

Philips Hue Perifo Set 3er Pendelleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 649,99 / CHF: 849,00

Philips Hue Perifo Set 4 Spots Deckenleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 749,99 / CHF: 999,00

UVP: EUR 749,99 / CHF: 999,00

Philips Hue Perifo Set 3 Spots Lightbar Deckenleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 799,99 / CHF: 1.049,00

UVP: EUR 799,99 / CHF: 1.049,00

Philips Hue Perifo Set 3 Spots Wandleuchte in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 649,99 / CHF: 849,00

UVP: EUR 649,99 / CHF: 849,00

• Philips Hue Perifo Set Wandleuchte Gradient Tube in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 799,99 / CHF: 1.049,00

UVP: EUR 799,99 / CHF: 1.049,00

Philips Hue Perifo Schienensystem in Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 49,99 – 89,99 / CHF: 69,00 – 119,00

UVP: EUR 49,99 – 89,99 / CHF: 69,00 – 119,00

Philips Hue Perifo Verbindungsstücke Schwarz oder Weiß (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 19,99 – 29,99 / CHF 29,00 – 39,00

UVP: EUR 19,99 – 29,99 / CHF 29,00 – 39,00

Philips Hue Perifo Netzteil für Wand oder Decke (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 99,99 / CHF 134,00

UVP: EUR 99,99 / CHF 134,00

Philips Hue Perifo Leuchten (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 119,99 – 299,99 / CHF 159,00 – 404,00

UVP: EUR 119,99 – 299,99 / CHF 159,00 – 404,00

Philips Hue Go portable Tischleuchte (Ende Sommer 2022)

UVP: EUR 149,99 / CHF 204,00

UVP: EUR 149,99 / CHF 204,00

Philips Hue Gradient Signe Oak Tischleuchte (verfügbar ab 21. Juni)

UVP: EUR 239,99 / CHF 324,00

UVP: EUR 239,99 / CHF 324,00

Philips Hue Gradient Signe Oak Stehleuchte (verfügbar ab 21. Juni)

UVP: EUR 349,99 / CHF 474,00

UVP: EUR 349,99 / CHF 474,00

UVP: EUR 349,99 / CHF 474,00 Philips Hue Xamento Einbauspot in Schwarz (verfügbar ab 21. Juni)

UVP: EUR 79,99 / CHF 109,00 (Einzelpack), EUR 219,99 / CHF 299,00 (3er-Pack)

Philips Hue Xamento Deckenleuchte in Schwarz (verfügbar ab 21. Juni)

UVP: EUR 219,99 / CHF 299,00

UVP: EUR 219,99 / CHF 299,00

Philips Hue Tap Dial-Schalter in Schwarz oder Weiß (verfügbar ab 21. Juni)

UVP: EUR 49,99 / CHF 59,95

UVP: EUR 49,99 / CHF 59,95

