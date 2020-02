Nintendo: Neue Klassiker für Switch Online

Nintendo führte letztes Jahr nicht nur SNES-Spiele neben den NES-Spielen für die Nutzer von Switch Online ein, man gab auch an, dass nicht mehr jeden Monat neue Spiele kommen werden. Mittlerweile kommen die Klassiker unregelmäßig, doch am 19. Februar wird es mal wieder vier frische Spiele geben.

Bei den NES-Klassikern erwartet uns Shadow of the Ninja und Eliminator Boat Duel und bei den SNES-Klassikern gibt es Pop’n TwinBee und Smash Tennis. Sind mir jetzt nicht wirklich bekannt und man spürt, dass Nintendo so langsam auch die guten Spiele für Switch Online ausgehen, das sagen auch die Fans.

Switch Online: Fans erwarten mehr von Nintendo

Die Fans zeigen mittlerweile ziemlich deutlich, dass sie mehr von Switch Online erwarten oder andere Spiele sehen wollen. Das Video zu den vier Spielen (ihr findet es unten) hat nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung mehr Daumen runter als hoch bekommen und die Kommentare sind oft negativ.

Vielleicht wäre es langsam an der Zeit eine Direct anzukündigen, ein paar Spiele für 2020 zu präsentieren und Switch Online mit N64-Klassikern zu erweitern. Ich habe so den Eindruck, als ob die NES- und SNES-Spiele für die meisten langsam etwas langweilig werden und da in diesem Jahr mehr passieren darf.

