Nintendo Switch: Das waren die beliebtesten Indie-Spiele 2020

Nintendo hat diese Woche eine Liste mit den beliebtesten Indie-Spielen für die Nintendo Switch (und Switch Lite) veröffentlicht. Dort findet man bekannte Spiele wie Hades oder Ori and the Will of the Wisps. Aber es sind auch viele Switch-Spiele zu sehen, die einige von euch bisher vielleicht noch nicht gehört haben.

Eine Bestenliste mit den beliebtesten Spielen ist eine Sache, aber da kennt man in der Regel alle Spiele, da es meistens die großen AAA-Blockbuster sind. Ich finde die Bestenliste mit den Indie-Spielen oft noch ein bisschen interessanter, da die Indie-Spiele bei mir aus Zeitgründen gerne ein bisschen ignoriert werden.

Hades

Streets of Rage 4

Spiritfarer

Moving Out

Ori and the Will of the Wisps

Carrion

What the Golf?

Shantae and the Seven Sirens

Super Mega Baseball 3

Superliminal

The Jackbox Party Pack 7

Sakuna: Of Rice and Ruin

Kentucky Route Zero: TV Edition

CrossCode

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Neon Abyss

