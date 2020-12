Bestseller-Spiele bei Amazon: Nintendo Switch dominiert 2020

Amazon hat diese Woche eine Bestseller-Liste für diverse Kategorien veröffentlicht und unter anderem die beliebtesten Spiele bei Amazon genannt. Dort sieht man die erfolgreichsten Spiele des Jahres und auf Platz 1 ist Animal Crossing zu finden.

Dieses Spiel hat sich für Nintendo dank Pandemie zu einem unglaublichen Hit entwickelt und ist in weniger als einem Jahr in die Top 5 der meistverkauften Switch-Spiele aller Zeiten gewandert. Kein Wunder also, dass es die Bestenliste 2020 bei Amazon Deutschland (übrigens auch bei Amazon USA) anführt.

Nintendo Switch: Ein großer Erfolg

Doch nicht nur Platz 1 gehört Nintendo, auch auf Platz 2 finden wir einen alten Bekannten: Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 ist eigentlich noch ein Wii U-Spiel, doch die Switch-Version hat sich mittlerweile häufiger als die Wii U selbst verkauft.

In den Top 10 findet man übrigens 8 Spiele für die Nintendo Switch, die Konsole hat das Jahr also ganz klar dominiert. Vor allem im Frühjahr (Lockdown) und Sommer war die Konsole extrem beliebt und quasi immer ausverkauft. Ich bin gespannt, ob das 2021 so bleibt, denn die neue PlayStation und Xbox sind jetzt „verfügbar“.

Bei den Controllern hat es übrigens der Pro-Controller für die Switch auf Platz 1 geschafft (Kaufempfehlung), bei den Gutscheinkarten liegt aber die PlayStation vorne. Die komplette Liste mit den Bestsellern 2020 findet ihr an dieser Stelle.

Amazon: Besteller-Spiele 2020

Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe FIFA 21 (PS4) Super Mario 3D All-Stars Ring Fit Adventure Super Mario Party Minecraft (Nintendo Switch) Super Mario Bros. U Deluxe Luigi’s Mansion 3 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Cyberpunk 2077 (PS4) 51 Worldwide Games The Last of Us Part II Super Smash Bros. Ultimate Assassin’s Creed Valhalla Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Pokémon Schwert Fifa 21 Legacy Edition (Nintendo Switch) Just Dance 2021 (Nintendo Switch)

Nintendo Switch: Kommt 2021 ein neues Donkey Kong? Werden wir 2021 endlich mal wieder ein neues Donkey Kong sehen? Ein neuer Titel wäre überfällig und es gibt immer mal wieder Hinweise, dass so ein Spiel kommt. Den jüngsten Hinweis liefert die App für Super Nintendo World. Der Freizeitpark…22. Dezember 2020 JETZT LESEN →

