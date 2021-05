Nintendo Switch: Neuer Zelda-Amiibo verärgert einige Nutzer

Nintendo hat ein HD-Remake von The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Switch geplant, welches am 16. Juli erscheint und das man schon jetzt direkt bei Amazon vorbestellen kann. Nun wurde auch ein neuer Amiibo dafür vorgestellt.

Der „Zelda & Wolkenvogel“-Amiibo erscheint zeitgleich mit dem Spiel und wird wie so oft auch ein Extra im Spiel freischalten. Doch in diesem Fall ist es eine Funktion, die von einigen Spielern als wichtig bezeichnet. Nintendo beschreibt sie so:

Das „Zelda & Wolkenvogel“-amiibo lässt sich jederzeit sowohl bei der Erkundung der Oberwelt als auch in den Dungeons einsetzen, um in den Himmel zurückzukehren. Scannen die Spieler:innen das amiibo anschließend erneut, während sie sich im Himmel aufhalten oder eine der vielen schwebenden Inseln über den Wolken besuchen, kehren sie zum zuvor besuchten Ort zurück.

Die Funktion spart also Zeit und daher sind einige darüber verärgert, dass diese nicht ganz normal in das Remake implementiert wurde, sondern kostenpflichtig und mit Amiibo aktiviert werden muss. Dieser Amiibo bietet also mehr, als nur ein paar Rupien oder simple Extras, er bringt eine komplett neue Funktion mit.

Keine leichte Diskussion, da es diese Funktion eben nicht im Original gab und man nun darüber streiten kann, ob Nintendo sie kostenpflichtig anbieten sollte (ja, man bekommt auch eine Plastikfigur dazu). Ich finde es nicht so tragisch und vermute mal, dass dieser Schritt auch nicht die Verkaufszahlen beeinflussen wird.

