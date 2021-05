Nintendo hat „viele“ neue Switch-Spiele für das Jahr geplant

Die ersten drei Switch-Jahre haben den Grundstein für das vierte und auch bisher erfolgreichste Jahr der Switch bei Nintendo gelegt. Es gab viele gute Spiele und mit Animal Crossing sogar eines der erfolgreichsten Switch-Spiele bisher.

Doch im vierten Jahr der Konsole hat man gemerkt, dass die Pandemie doch für Probleme bei Nintendo sorgt und es gab nach Animal Crossing keine Blockbuster (keine ganz neuen AAA-Spiele) mehr – eine Direct fand ebenfalls nicht statt.

Das ändert sich nun wieder, denn zum Start ins neue Jahr gab es die erste Direct und eine weitere könnte für Juni zur E3 geplant sein. Nintendo hat wieder mehr Spiele geplant, allerdings sieht das zweite Switch-Halbjahr bisher sehr leer aus.

Doch so leer wird es wohl nicht bleiben, denn Nintendo hat im Gespräch mit den Investoren verraten, dass „viele neue“ Spiele für das fiskalische Jahr (endet im März 2022) geplant sind. Die sollen die Nachfrage der Switch weiter steigern.

Many new software titles will be released this fiscal year, starting in the first quarter, which we think will help continuously expand the range of consumers who play Nintendo Switch to include those who haven’t played Nintendo Switch in a while or are completely new users.