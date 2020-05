O2 startet Priority in Deutschland

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass „Mehr o2“ als Branding verschwindet und wir auch in Deutschland bald „Priority“ sehen werden. In Großbritannien nennt sich das Vorteilsprogramm schon länger so, jetzt startet es auch bei uns.

Wie o2 heute mitgeteilt hat, ist Priority nun online und Kunden von o2 können sich nun auf der Webseite einloggen. Die URL spricht noch von „mehr-o2“ und ein „priority“ leitet einen weiter, aber das dürfte sich auch bald ändern.

-->

O2 spricht davon, dass man das Angebot erweitern möchte und wenn die Kinos wieder aufmachen, wird es auch die alten und bekannten Deals wie zwei Tickets zum Preis von einem geben. Ich habe mich, obwohl ich o2-Kunde bin, bisher aber nicht intensiv mit „Mehr o2“ beschäftigt und kann nicht viel dazu sagen.

Falls Vorteilsprogramme aber genau euer Ding sind, dann schaut mal bei o2 Priority vorbei und vielleicht entdeckt ihr ja eine Aktion, die euch interessiert.

Drillisch startet free-prepaid Die Drillisch Online GmbH startet ab heute mit einem neuen Mobilfunk-Discounter, der sich free-prepaid nennt. Im Gegenzug zu den üblichen Vertragstarifen von Drillisch, setzt free-prepaid – wie der Name schon sagt – ausschließlich auf täglich kündbare Prepaid-Tarife. Zum Start gibt…12. Mai 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->