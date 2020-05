Aus Mehr o2 wird Priority

Für Kunden von Telefónica Deutschland gibt es im Mai eine kleine Änderung beim Namen vom Vorteilsprogramm „Mehr o2“. Ab dem 19. Mai wird man nämlich den Namen ändern und es als „Priority“ bei den deutschen o2-Kunden vermarkten.

o2 Priority mit „noch mehr Vorteilen“

In einer Mitteilung für o2-Kunden heißt es, dass mit der Namensänderung auch „noch mehr Vorteile“ dazukommen werden. Es ist aber noch nicht bekannt, welche das sein werden. Dazu will man sich beim Start von Priority erneut melden.

Der kostenlose Download für einen Film bleibt erhalten und sobald die Kinos in Deutschland wieder öffnen, wird man auch den o2 Kinotag wieder einführen (bei dem es ein zweites Kinoticket für einen Film von o2 geschenkt gibt).

Falls euch der Name „Priority“ bekannt vorkommt, dann ist das sicher kein Zufall, denn in Großbritannien nennt sich das Vorteilsprogramm schon länger so. Eine Übersicht der Angebote von „Mehr o2“ findet ihr auf der offiziellen Webseite.

