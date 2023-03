Offizieller Trailer zur neuen Thriller-Serie „Die Gabe“ ist da

Amazon Prime Video hat aktuell den offiziellen Trailer zur neuen Thriller-Serie „Die Gabe“ (im Original „The Power“) veröffentlicht. Diese startet Ende des Monats.

Der Trailer gibt laut Amazon einen umfangreichen Einblick in eine dystopisch anmutende Welt, in der das Gleichgewicht der Macht erschüttert wird. Die von SISTER (Tschernobyl) produzierte Thriller-Serie feiert am 31. März 2023 Premiere bei Prime Video – weltweit und exklusiv.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman der britischen Autorin Naomi Alderman, erzählt „Die Gabe“ von einer ganz normalen Welt, die eine Besonderheit erlebt:

Plötzlich und ohne Vorwarnung, entwickeln Teenager-Mädchen die Fähigkeit, Menschen nach Belieben mit Stromschlägen zu töten. Die Serie zeigt außergewöhnliche junge Frauen von London bis Seattle, von Nigeria bis Osteuropa, dessen Fähigkeiten das Machtgleichgewicht der Welt erschüttern.

Wie schaut der Cast aus? Toni Collette spielt die Rolle der Bürgermeisterin Margot Cleary-Lopez an der Seite von John Leguizamo als Rob Lopez, Auli’i Cravalho als Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh als Tunde Ojo, Josh Charles als Daniel Dandon, Eddie Marsan als Bernie Monke, Ria Zmitrowicz als Roxy Monke, Zrinka Cvitešić als Tatiana Moskalev, Halle Bush als Allie Montgomery.

