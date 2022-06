One Mic Stand: Amazon Comedy-Show startet am 15. Juli bei Prime Video

In der Amazon Original Show One Mic Stand treffen fünf deutsche Comedians auf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung. Nun gibt es einen Trailer und ein Datum.

Die Teilnehmer werden von Moderator und Comedian Tedros ‚Teddy‘ Teclebrhan und der 15-köpfigen One Mic Stand-Showband in Empfang genommen. Zwischen Ausschnitten aus den Coaching-Sessions der Teams bietet Teddy den Zuschauern auch seine Performances und schlüpft dabei in unterschiedlichste Rollen. Alle fünf Episoden stehen ab 15. Juli 2022 exklusiv auf Prime Video zum Streamen bereit.

One Mic Stand: Konzept und Teams der Show (laut Amazon):

Die Show:

One Mic Stand begleitet fünf Teams, jeweils aus erfahrenen Bühnen-Comedians und prominenten Stand-up-Anwärter:innen, auf dem Weg zum ersten Comedy-Auftritt der Prominenten – und zwar auf der großen Showbühne. Dabei kommen die persönlichen und spaßigen Momente der Trainings-Duos nicht zu kurz. Angeheizt von der Showband und Comedy-Multitalent Teddy, steht für das Publikum in jeder Episode nur eine entscheidende Frage im Raum: Kann der Prominente das Publikum zum Lachen bringen oder sinkt die Stimmung beim finalen Stand-up-Auftritt in den Keller? Die erfahrenen Comedians zeigen den Comedy-Neulingen in One Mic Stand auch, wie es richtig geht. Zuschauer:innen können sich in jeder Episode auf einen Stand-up-Auftritt der versierten Comedy-Stars freuen. Die Amazon Original Show wurde im Herbst 2021 aufgezeichnet und von LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert.

Die Teams:

Harald Schmidt schickt die Nationalspieler und Weltmeister Mats Hummels und Christoph Kramer zum Comedy-Crashkurs. Mit seiner langjährigen Late Night-Show-Erfahrung zeigt er den Fußballstars, wie sie beim Show-Publikum die besten Treffer landen. Hummels passt vor der Bühnenshow zu Kramer. Nutzt der die große Chance auf den Jubel des One Mic Stand-Publikums?

Comedian und Autor Michael Mittermeier nimmt Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse mit auf ein Comedy-Abenteuer: Vom Londoner Tanzparkett, für erste Stand-up-Versuche nach Berlin und hinauf auf die One Mic Stand-Show-Bühne. Bilder finden Sie hier.

One Mic Stand-Moderator Tedros ‚Teddy‘ Teclebrhan begleitet Fahri Yardim auf seinem Weg zur ersten Bühnenshow. Kann der Schauspieler und Produzent auch ohne Drehbuch lustig sein? Bilder finden Sie hier.

Torsten Sträter unterstützt Model und Victoria’s Secret-Engel Lorena Rae bei ihrem Ausflug in die Comedy-Welt. Dass sie eine gute Figur macht, steht außer Frage, aber wird auch gelacht? Bilder finden Sie hier.

Hazel Brugger hilft ihrem guten Bekannten Prof. Dr. Karl Lauterbach: Noch vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister ließ sich der Wissenschaftler und Politiker auf das Comedy-Abenteuer ein. Erste Bilder finden Sie hier.

