Opel-Offensive: Elektroautos zum Preis von Verbrennern, aber …

Opel bietet Elektrofahrzeuge wie den Corsa Electric, Mokka Electric, Astra Electric und Astra Sports Tourer Electric ab sofort zu den gleichen monatlichen Leasingraten wie ihre Verbrenner-Pendants an. Ziel dieser Strategie sei es laut Unternehmensangaben, Elektromobilität attraktiver und erschwinglicher zu machen, ohne dass den Kunden zusätzliche monatliche Kosten entstehen.

Was man leider etwas unter den Teppich fallen lässt: bei den Laufleistungen in den Leasingverträgen gibt es noch Unterschiede, sodass Elektroautos bei gleicher Laufleistung am Ende meist doch teurer sind.

Die „Yes, of Corsa“-Kampagne unterstreicht zudem, dass Kunden bereits ab 169 Euro monatlich die Wahl zwischen dem emissionsfreien Corsa Electric und dem konventionell angetriebenen Corsa Edition haben. Beide Varianten sind mit zahlreichen Technologien und Assistenzsystemen ausgestattet. Auch der Mokka Electric und die elektrischen Astra-Modelle sind Teil der neuen Strategie „Gleiche Rate: Verbrenner und Elektro“.

Alle Elektromodelle von Opel bieten drei Fahrmodi (Eco, Normal und Sport) und können an Schnellladesäulen in weniger als 30 Minuten auf 80 Prozent der Batteriekapazität aufgeladen werden.

