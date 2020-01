Oral-B iO offiziell vorgestellt

Oral-B hat sich in den letzten Jahren einen Namen mit smarten Zahnbürsten gemacht und im Rahmen des CES 2020 hat man die Chance genutzt, um mit der Oral-B iO ein neues Modell vorzustellen. Marktstart der smarten Zahnbürste ist im August 2020, allerdings haben wir bisher noch keinen Preis.

Mit der Oral-B iO will man laut eigenen Angaben die Erfahrungen der letzten sechs Jahre in einem Produkt vereinen. Die iO besitzt einen Magnetantrieb. der die Energie bei der Zahnbürste effizient in die Borstenspitzen verteilen soll.

Procter & Gamble spricht in der Pressemitteilung von einer oszillierenden und rotierenden „Reinigungsbewegungen mit Mikrovibrationen“. Außerdem hat man den Drucksensor optimiert und natürlich gibt es weiterhin die Anbindung an eine App, damit man das Zähneputzen in Echtzeit verfolgen kann.

Klingt nach einer Zahnbürste, die von oben bis unten mit Technik vollgepackt ist, auf der Produktseite von Oral-B findet ihr weitere Details zur iO. Günstig wird der Spaß aber mit Sicherheit nicht. Wir werden das Produkt weiter verfolgen und den Preis für Deutschland nachreichen, wenn wir die Details haben.

