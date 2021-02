PlayStation 5: Sony kann Verfügbarkeit 2021 nicht garantieren

Die PlayStation 5 wird nun seit drei Monaten verkauft, allerdings kann man da nicht unbedingt von verkaufen sprechen. Wer Glück hat, der bekommt ab und an eine Konsole, doch die meiste Zeit ist die PlayStation 5 überall komplett ausverkauft.

Sony geht davon aus, dass das im ersten Halbjahr so bleiben wird, doch die Lage soll sich Monat für Monat verbessern. Im zweiten Halbjahr werden wie „anständige Zahlen“ sehen, was auch immer das bedeuten mag – eine Garantie gibt Sony nicht.

Jim Ryan von Sony wollte im Gespräch mit der FT nicht zusagen, dass es Ende 2021 und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft schon genug Einheiten geben wird. Das Problem sind nicht nur Scalper und eine hohe Nachfrage, sondern auch die Chip-Industrie. Die Pandemie sorgt weiterhin für eine Knappheit bei den Chips.

Sony ist damit übrigens nicht alleine und es gibt sogar Bereiche, in denen die Produktion aktuell teilweise immer wieder still steht. Die Autoindustrie kämpft ebenfalls mit einer Knappheit bei Chips. Die Lage bei der PlayStation 5 wird sich laut Sony verbessern, aber es ist unklar, was das bedeutet. Eine Angabe zur den Einheiten will man noch nicht machen, der Markt sei aktuell schwer einzuschätzen.

Vermutlich wird es so sein, dass eine Lieferung mit neuen Einheiten der PlayStation 5 in Zukunft ein paar Minuten und nicht nur ein paar Sekunden verfügbar sein wird, aber ich gehe mittlerweile davon aus, dass man die Konsole nicht einfach so frei kaufen kann, sondern weiterhin beobachten muss, wann Nachschub eintrifft.

