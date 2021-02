PlayStation: Sony verschenkt Ratchet & Clank

Sony wird am 2. März um 5:00 Uhr deutscher Zeit eine neue „Play At Home“-Aktion starten, die man letztes Jahr zu Beginn der Pandemie einführte. Da gab es Knack 2 und Journey für deutsche Nutzer kostenlos. In diesem Jahr hat Sony ein (meiner Meinung nach) deutlich besseres Highlight dabei: Ratchet & Clank.

Das Spiel wird bis zum 1. April um 5:00 Uhr kostenlos im PlayStation Store auf der PS4 und PS5 verfügbar sein. Solltet ihr Ratchet & Clank in dieser Zeit über den Store von Sony herunterladen, dann gehört euch das Spiel. Das dürfte die Zeit bis zum neuen Titel im Juni sicher für einige Personen ein bisschen verkürzen.

Ich wollte das Spiel sowieso noch nachholen, bevor Rift Apart im Sommer für die PS5 erscheint und werde diese Chance definitiv nutzen. Das Spiel ist zwar nicht mehr teuer, aber die 20 Euro spare ich mir natürlich trotzdem gerne. Wir werden euch nochmal informieren, sobald die Aktion für Ratchet & Clank online ist.

