Ein kleiner Videohinweis, der bestens in unseren Blog passt: Für Nadine Hadad ist mobiles Bezahlen neu, deswegen testet sie sich für zwei Tage ohne Bargeld und ohne Karte quer durch München und Warschau.

Jetzt werdet ihr vielleicht denken: Na und, das ist doch ein alter Hut? Doch ihr kennt das Video der PULS Reportage (gehört zum Bayrischen Rundfunk) noch nicht, denn die gute Nadine hat entweder wirklich vorn gar nichts Ahnung, oder aber spielt die Ahnungslose, damit die Idee der Reportage funktionieren kann.

Unser Nachbarland Polen ist in puncto Mobile Payment Vorreiter, so heißt es im Video. Daher zieht man auch einen Vergleich zwischen Deutschland und Polen. Ist es möglich, überall kontaktlos per Handy zu bezahlen? Und wie sicher ist das kontaktlose Bezahlen per Smartphone?

Wie gut schlägt sich mobiles Bezahlen?

In der PULS Reportage checkt man also, wie man das mobile Bezahlen einrichtet, wie gut es klappt, mit dem Smartphone zu bezahlen, wo es noch hakt und was in Polen besser läuft. Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern kommt dabei ebenfalls zu Wort.

In unserer „Bubble“ muss man über vieles schmunzeln (alleine, wie das Smartphone mit Apple Pay bedient und ans Terminal gehalten wird), aber es führt einem gegebenenfalls auch vor Augen, dass nicht alle Kunden so informiert sind, wie die Stammleser eines Techblogs.

Video-Reportage: „Ich bezahle nur noch mit dem Handy!“

