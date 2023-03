Roku und Coocaa starten mit neuen TV-Modellen in den deutschen Markt

Roku hat in dieser Woche die Verfügbarkeit von Coocaa Roku TV Modellen in Deutschland angekündigt.

Diese neuen Modelle sind in Zusammenarbeit mit Coocaa, einer Marke des TV-Herstellers SKYWORTH, entstanden und in den Größen 32‘‘ / 81 cm, 40‘‘ / 102 cm, 43“ / 109 cm, 50“ / 126 cm und 55“ / 139 cm verfügbar. Coocaa ist bereits die dritte Marke in Deutschland, die Roku OS für ihre Smart-TVs nutzt.

Die Roku TV-Modelle der Coocaa R3G- und R5G-Reihe sind ab sofort über diverse Online-Shops, wie unter anderem MediaMarkt, Otto, Kaufland und Saturn erhältlich. Der Vertrieb der Coocaa-TVs findet über die METZ Consumer Electronics GmbH, Zirndorf statt.

Die Coocaa R3G- und R5G-Reihe kommt zusammen mit Rokus kostenloser App für mobile Endgeräte, die Nutzer die Steuerung ihres TVs über ihre mobilen Geräte erlaubt. Darüber hinaus bieten die Coocaa R3G und R5G Roku TVs Ultra-HD-Auflösung und Unterstützung für HDR10 und HLG.

