Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra offiziell vorgestellt

Samsung hat heute eine neue Galaxy-S-Reihe auf dem ersten Unpacked-Event 2020 vorgestellt und geht in diesem Jahr den Schritt zur 20 und nicht zur 11. Es gibt drei neue Modelle und wir bekommen erstmals ein Ultra-Modell.

Das Samsung Galaxy S20 Ultra

Das Samsung Galaxy S20 Ultra ist mit einem 6,9 Zoll großen OLED-Display mit 120 Hz ausgestattet, welches mit QHD+ auflöst. Unter der Haube werkelt ein Exynos 990 in Deutschland und es gibt bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher.

-->

Der Akku ist 5000 mAh groß, allerdings ist das Samsung Galaxy S20 Ultra mit 167 x 76 x 8,8 Millimeter ein sehr großes Smartphone und bringt mit 221 Gramm auch ordentlich Gewicht auf die Waage. Die Hauptkamera löst mit 108 MP auf, dazu kommen 48 MP (Telefoto), 12 MP (Ultraweitwinkel) und eine ToF-Kamera.

Die Frontkamera löst mit 40 Megapixel auf und natürlich gibt es die üblichen Standards wie eine IP-Zertifizierung, Bluetooth 5, NFC und mehr. Neu ist auch eine Videoaufnahme mit 8K-Auflösung und ein 100-facher Zoom bei der Kamera.

Das Samsung Galaxy S20 und S20+

Der Fokus liegt natürlich auf dem Ultra-Modell, aber es wird noch zwei weitere S20-Modelle geben. Das normale Samsung Galaxy S20 kommt auf 6,2 Zoll und das Galaxy S20+ auf 6,7 Zoll. Beide lösen mit QHD+ auf und haben 120 Hz.

Intern gibt es auch hier den Exynos 990, jedoch weniger RAM und nur 128 GB Speicher (übrigens bei allen S20-Modellen erweiterbar). Die Hauptkamera löst bei beiden mit 12 Megapixel auf und dazu kommen 64 Megapixel (Telefoto) und 12 Megapixel (Ultraweitwinkel). Auf der Frontseite gibt es 10 Megapixel.

Der Akku vom S20 umfasst 4000 mAh und beim S20+ sind es 4500 mAh. Das Plus-Modell kommt auf 162 x 74 x 7,8 Millimeter und 188 Gramm und das normale S20 kommt auf 152 x 68 x 7,9 Millimeter und 164 Gramm. Ein kompaktes E-Modell ist in diesem Jahr nicht dabei, was ich ehrlich gesagt schade finde.

Info Das komplette Datenblatt mit allen bekannten Eckdaten aller neuen Modelle findet ihr auch bei Samsung im Pressebereich (unten).

Samsung Galaxy S20-Lineup: Preise und Datum

Der Vorverkauf der neuen Galaxy-Flaggschiffe läuft noch heute bei Samsung und den üblichen Partnern an, Marktstart ist dann aber erst am 13. März. Das ist ein recht langer Zeitraum für Samsung, normalerweise geht das schneller. Bei den Preisen gibt es folgende Optionen für die neuen Modelle:

Samsung Galaxy S20: 899 Euro

899 Euro Samsung Galaxy S20 5G: 999 Euro

999 Euro Samsung Galaxy S20+: 999 Euro

999 Euro Samsung Galaxy S20+ 5G: 1099 Euro

1099 Euro Samsung Galaxy S20 Ultra: 1349 Euro (128 GB)

1349 Euro (128 GB) Samsung Galaxy S20 Ultra: 1549 Euro (512 GB)

Richtig, das Ultra-Modell startet bei 128 GB, ich hätte auch mit 256 bei diesem Preis gerechnet. Hier gibt es übrigens keine „5G-Version“, da es standardmäßig mit 5G auf den Markt kommt. Das S20 kommt in Grau, Blau und Pink, das S20+ in Schwarz, Grau und Blau und das S20 Ultra in Schwarz und Grau.

Huawei P40: Neues E-Modell geplant? Huawei arbeitet derzeit mit Hochdruck am neuen P40-Lineup, welches wir in ein paar Wochen sehen werden. Die neue P-Reihe soll Ende März in Paris vorgestellt werden. Und wenn alles wie bisher bleibt, dann kommt sie ohne Google-Apps. Es gab bereits…11. Februar 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->