Samsung Galaxy S25: Neues Flaggschiff setzt wohl voll auf Snapdragon

Samsung wurde in der Vergangenheit oft für die Exynos-Chips in den Flaggschiffen bei uns kritisiert, da man in anderen Ländern (wie den USA) auf die Snapdragon-Reihe von Qualcomm setzte und diese vor allem eine ganze Ecke effizienter war.

Daher entschied sich Samsung mit der Galaxy S23-Reihe, dass man eine Pause bei Exynos einlegt und nur auf Qualcomm setzt. Mit der Galaxy S24-Reihe entschied man sich bei Samsung dann aber für eine Mischung aus Exynos und Snapdragon.

Samsung Galaxy S25 mit Snapdragon-Technik

Und 2025 mit dem Samsung Galaxy S25-Lineup? Nun, laut Ming-Chi Kuo stehen die Chance gut, dass nur der Snapdragon 8 Gen 4 in allen Modellen zum Einsatz kommt. Die Produktion des Exynos 2500 läuft wohl nicht wie von Samsung erhofft.

Abwarten, in den letzten Jahren gab es im Vorfeld auch immer wieder gemischte Gerüchte, da so eine Entscheidung auch sicher bis zum Ende hinausgezögert wird. Da Qualcomm aber die Preise erhöhen möchte, wird Samsung sicher schauen, dass das noch klappt. Und 2024 hat gezeigt, dass Exynos mittlerweile mithalten kann.

