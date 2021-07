sim.de startet neue LTE-Aktionstarife

Die Mobilfunkmarke „sim.de“ bietet zum Monatsende zwei neue vergünstigte LTE-Aktionstarife für verschiedene Usergruppen an.

Dabei bietet sim.de diesmal den Tarif LTE All 6 GB für Nutzer mit einem leicht erhöhten Anspruch an ihr mobiles Datenvolumen an. Der Handytarif mit insgesamt 6 GB steht für einen monatlichen Preis von 6,66 EUR anstatt standardmäßig 12,99 EUR zur Verfügung.

Für Nutzer mit einem etwas erhöhtem mobilen Datenbedarf bietet sich der Tarif LTE All 8+3 GB an. Der Tarif erhält neben einer Preisreduzierung auch ein zusätzliches „kostenfreies“ Datenvolumen von 3 GB pro Monat und kommt so auf mit 11 GB Datenvolumen – über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg. Der monatliche Preis beläuft sich auf 11,11 EUR.

Alle Tarife beinhalten neben dem mobilen Datenvolumen, das mit bis zu 50 Mbit/s abgerufen werden kann, eine Flatrate für Telefonie und SMS. Ebenfalls inklusive ist EU-Roaming. Die Aktionen sind bis 3. August 2021 um 11 Uhr zeitlich befristet verfügbar. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2-Netz).

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

