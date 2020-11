Sky Q: Diese UHD-Inhalte gibt es im November

Auf Sky Q landen auch im November wieder verschiedene Inhalte in Ultra-HD-Auflösung. Diese hat Sky heute mitgeteilt.

Um die Sky-Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option.

Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube-App auf Sky Q verfügbar. Auf Sky Q gibt es aktuell mehr als 100 Kinofilme bzw. Serien aller Genres in UHD auf Abruf.

Sky Q: Neue UHD-Inhalte im November 2020

1917 seit 01.11.2020

Terminator: Dark Fate 06.11.2020

Jason Bourne 13.11.2020

Spectre 20.11.2020

Ein Quantum Trost 20.11.2020

Casino Royale 20.11.2020

Die Bourne Verschwörung 23.11.2020

Bad Boys For Life 27.11.2020

Die UHD-Sporthighlights auf Sky Q im November

03.11.20 21:00 UEFA Champions League FC Salzburg – FC Bayern München UHD/HDR

07.11.20 15:30 Bundesliga FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 UHD/HDR

07.11.20 18:30 Bundesliga Borussia Dortmund – FC Bayern München UHD/HDR

08.11.20 17:30 Premier League Manchester City – Liverpool FC UHD

09.11.20 20:30 2. Bundesliga Holstein Kiel – Hamburger SV UHD

14.11.20 15:00 Formel 1 Großer Preis der Türkei, Istanbul – Qualifying UHD

15.11.20 15:10 Formel 1 Großer Preis der Türkei, Istanbul – Rennen UHD

21.11.20 15:30 Bundesliga FC Bayern München – Werder Bremen UHD/HDR

21.11.20 18:30 Bundesliga Eintracht Frankfurt – RB Leipzig UHD/HDR

23.11.20 20:30 2. Bundesliga VfL Osnabrück – 1. FC Nürnberg UHD

25.11.20 21:00 UEFA Champions League FC Bayern – FC Salzburg UHD/HDR

28.11.20 15:30 Bundesliga VFB Stuttgart – FC Bayern München UHD/HDR

28.11.20 18:30 Bundesliga Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 UHD/HDR

29.11.20 16:10 Formel 1 Erster Großer Preis von Bahrain/ Sachir – Rennen UHD

30.11.20 20:30 2. Bundesliga VFL Bochum – Fortuna Düsseldorf UHD

Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden auch die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.

