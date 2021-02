Sky baut Programmangebot mit UHD, HDR und Dolby Atmos aus

Nach dem Start mit den Topspielen der Fußball-Bundesliga und ausgewählten Spielen der UEFA Champions League im Herbst 2020 möchte Sky das Programmangebot in UHD und HDR weiter ausbauen.

Ab sofort gibt es über Sky Q zahlreiche Sky Originals nicht nur in UHD-Auflösung, sondern zusätzlich in HDR. High Dynamic Range (HDR) bietet den Zuschauern im besten Fall mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast.

Zum Start im Februar und März stehen die deutschen Sserien “Der Pass”, “Das Boot” (Staffel 1+2), “Hausen” und “8 Tage” in HDR auf Abruf zur Verfügung. Hinzu kommen die internationalen Sky Originals “A Discovery of Witches” (S1+2), “Gangs of London”, Patrick Melrose”, “Britannia” (S1+2), “Catherine the Great”, “Riviera” (S1+2), “Temple”, “Save Me” (S1+2), sowie “Tin Star” (S2+3), die ebenfalls in UHD und HDR abrufbar sind.

Mehr Sky-Programm in UHD HDR

Kontinuierlich sollen weitere Sky Originals in UHD HDR hinzukommen. Geplant ist laut Sky Pressemeldung außerdem, in Zukunft weitere Serien, sowie Spielfilme und Dokumentationen in UHD HDR anzubieten. Auch will man zukünftig neben Fußball auch Formel-1-Rennen und weitere große Sportevents in HDR übertragen.

Deutsche Sky Originals in Dolby Atmos

Nach dem Start mit “Das Boot” (Staffel 1 + 2) im vergangenen Jahr sind nun auch die weiteren deutschen Sky Originals “Der Pass”, “8 Tage”, und “Hausen” mit Sky Q erstmals im 3D-Audioformat Dolby Atmos verfügbar. Kunden mit dem Sky Cinema Paket können zudem den Film “Wonder Woman 1984” vor dem Kinostart mit Sky Q in UHD und Dolby Atmos (Englisch und Deutsch) abrufen.

Um die Sky Programme in UHD und HDR zu sehen, benötigen Kunden einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbare UHD-Option. Für Dolby Atmos müssen logischerweise Atmos-fähige Devices wie Soundbars, Lautsprechersets, Smart TVs oder AV-Receiver mit dem Sky Q Receiver verbunden sein.

