Sony BRAVIA XR A90J mit Google TV startet im April

Nachdem Sony im Januar die neue BRAVIA XR vorgestellt hatte, starten nun langsam die ersten Modelle in den Handel. Los geht es mit dem Sony BRAVIA XR A90J, der ab April ausgeliefert werden soll.

Sony hat jetzt das europäische Startfenster für seinen 4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR MASTER Series A90J (Details bei Sony) bekannt gegeben.

Der Fernseher mit „kognitiver Intelligenz“ kann ab sofort in ausgewählten europäischen Ländern vorbestellt werden und kommt voraussichtlich Anfang April in den Handel. Bei den einschlägigen Onlineshops ist er noch nicht gelistet, das sollte sich aber in Kürze ändern.

Der A90J ist das Flaggschiff-OLED-Modell der neuen BRAVIA XR Serie. Die unverbindliche Preisempfehlungen für den XR-55A90J (55 Zoll) liegt bei 2.599 € und für das 65-Zoll-Gerät möchte Sony gerne 3.499 € haben. Das 83-Zoll-Modell soll im Laufe des Jahres folgen.

OLED-Fernseher MASTER Series A90J (83, 65 und 55 Zoll) – wichtige Merkmale (laut Sony):

Der Cognitive Processor XR versteht, wie Menschen sehen und hören, und bietet ein revolutionäres TV-Erlebnis, das die Zuschauer ganz in ihre Lieblingsinhalte eintauchen lässt

XR OLED Contrast Pro passt die Helligkeit an, sodass helle Szenen heller und dunkle in tieferem Schwarz dargestellt werden.

Die XR 4K Upscaling -Technologie wertet 2K-Signale auf nahezu echte 4K-Qualität auf – für außerordentlich realistische und detailreiche Bilder

XR Motion Clarity steuert bewegte Bilder präzise, um die Unschärfen zu minimieren. So werden auch schnelle Actionszenen realistisch und mit weniger Helligkeitsverlust dargestellt

BRAVIA CORE , entwickelt in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment (SPE), lässt Unterhaltung auf Technologie treffen, um einzigartige Erlebnisse von Sony zu ermöglichen. Der Dienst, der auf allen neuen BRAVIA XR Modellen vorinstalliert ist, umfasst eine Auswahl aktueller Top-Titel und beliebter Klassiker von SPE sowie die größte IMAX Enhanced-Kollektion. BRAVIA CORE ist der branchenweit erste Streamingdienst mit Pure Stream, einer Technologie, die eine nahezu verlustfreie, UHD BD-äquivalente Streaming-Qualität von bis zu 80 Mbit/s erreicht.

Schneller Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten und Diensten mit Google TV

Einfache Verbindung mit zahlreichen Geräten, einschließlich Apple AirPlay 2 und HomeKit

Kompatibel mit Alexa und Google Assistant

Der Netflix Calibrated Mode ermöglicht die Wiedergabe von Netflix-Inhalten in Studioqualität, und IMAX Enhanced gewährleistet herausragende IMAX-Filmerlebnisse und mitreißenden DTS-Sound

Calman Ready bietet erweiterte Kalibrierungsfunktionen und die Möglichkeit, feine Anpassungen vorzunehmen, die mit herkömmlichen Bildeinstellungen nicht möglich sind

Kompatibel mit HDMI 2.1 -Features, einschließlich 4K 120 BpS, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und eARC

Die optimierte Acoustic Surface Audio+ Technologie positioniert den Klang präziser und liefert kinoreifen Surround Sound, um Bild und Ton in perfekter Harmonie wiederzugeben

Unterstützung für Dolby Vision HDR und Dolby Atmos steigert das Unterhaltungserlebnis durch ultra-lebendige Bildqualität und faszinierenden Klang

Ambient Optimization optimiert die Bild- und Tonqualität für jede Wohnumgebung

Der 2-fach-Positionsfuß bietet zwei Aufstellungsoptionen: eine Standardeinstellung zur Minimierung von Ablenkungen und eine Einstellung zur optimalen Integration eines Soundbar-Systems

Das minimalistische One-Slate-Design mit Seamless-Edge-Rahmen reduziert den Bildschirm auf eine durchgehende Glasplatte, die natürliche Eleganz ausstrahlt und nicht vom Geschehen ablenkt

Die Sprachsteuerung arbeitet mit Google Assistant, um ein intelligenteres TV-Erlebnis zu bieten

