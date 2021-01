Sony Xperia 1 III: Leak zeigt neues Flaggschiff

Sony hat auch für 2021 wieder neue Xperia-Smartphones geplant und nach dem Xperia 1 und Xperia 1 II steht dieses Jahr das Xperia 1 III an. Nun gibt es die ersten Bilder, denn OnLeaks hat bei Voice frische Renderbilder vom Gerät veröffentlicht.

Wie immer sei erwähnt, dass es sich hier noch nicht um Pressebilder handelt, die Leaks von OnLeaks aber sehr zuverlässig sind und in der Regel das finale Design zeigen. Im Gegensatz zum neuen Compact-Modell scheint Sony hier am alten Design festzuhalten, denn das sieht im Prinzip wie das Sony Xperia 1 II aus.

-->

Es mag täuschen, aber der Rand oben und unten ist wohl noch etwas dünner beim Sony Xperia 1 III, doch wie gesagt, das sind noch Mockups. Details zur Ausstattung hat OnLeaks nicht viele, aber wir rechnen mit dem Snapdragon 888, dem ein oder anderen Upgrade und ein helleres OLED-Display soll dieses Jahr auch dabei sein.

Sony Xperia 1 III wohl mit Periskop-Kamera

Das Sony Xperia 1 III ist wohl 161,6 x 67,3 x 8,4 mm groß, wird also doch eine Ecke kompakter, als das Sony Xperia 1 II. Das Display soll aber weiterhin 6,5 Zoll groß sein, was für einen dünneren Rand spricht. Der Rand ist wieder flach gehalten, was mir schon 2020 gut gefallen hat und was ich auch beim Apple iPhone 12 mag.

Eine Sache fällt noch auf: Es gibt eine Triple-Kamera, aber eine davon scheint eine Periskop-Kamera für einen besseren Zoom zu sein. Das würde ich durchaus sehr begrüßen. Der Fingerabdrucksensor ist wohl wieder im Power-Button und ja, der 3,5-mm-Anschluss oben ist auch 2021 weiterhin bei Sony vorhanden.

2500 Dollar: Sony Xperia Pro kommt noch Sony präsentierte vor fast einem Jahr das Xperia Pro, danach wurde es dann aber komplett ruhig. Vor ein paar Tagen hat sich angedeutet, dass es doch noch kommt und jetzt hat Sony das offiziell bestätigt. Das Sony Xperia Pro wurde…27. Januar 2021 JETZT LESEN →

-->