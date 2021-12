Spotify Wrapped 2021: Der große Jahresrückblick ist online

Jedes Jahr schafft es Spotify als weltweit beliebtester Musikdienst in die Trends der sozialen Netzwerke, wenn der Jahresrückblick erscheint. Und ich bin mir sicher, dass das heute auch wieder so sein wird, denn Spotify Wrapped 2021 ist online.

Das bedeutet, dass Spotify in der App zeigt, was die Menschen in diesem Jahr so gehört haben. Aber was noch viel wichtiger ist: Es gibt auch wieder eine Playlist für euch persönlich, in der eure meistgestreamten Songs des Jahres zu finden sind.

In der Spotify-App wird Wrapped 2021 noch nicht beworben, ich habe die App auch ein paar mal neu gestartet (dauert wohl noch etwas). Es gibt aber auch eine Seite für den Jahresrückblick 2021 und über den Link dort kommt man direkt dort hin.

Top-Künstler*innen 2021? Bad Bunny, gefolgt von Taylor Swift. Das erfolgreichste Album war Sour von Olivia Rodrigos. Und bei den Spotify-Podcasts dominierte „The Joe Rogan Experience”, aber der war auch wirklich teuer genug im Einkauf.

Spotify Wrapped 2021

Top-Künstler*innen weltweit auf Spotify:

Bad Bunny Taylor Swift BTS Drake Justin Bieber

Top-Songs weltweit auf Spotify:

“drivers license” von Olivia Rodrigo “MONTERO (Call Me By Your Name)” von Lil Nas X “STAY (with Justin Bieber)” von The Kid LAROI “good 4 u” von Olivia Rodrigo “Levitating (feat. DaBaby)” von Dua Lipa

Top-Alben weltweit auf Spotify:

“SOUR” von Olivia Rodrigo “Future Nostalgia” von Dua Lipa “Justice” von Justin Bieber “=” von Ed Sheeran “Planet Her” von Doja Cat

Top-Podcasts weltweit auf Spotify:

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Crime Junkie TED Talks Daily The Daily Anything Goes with Emma Chamberlain Armchair Expert with Dax Shepard Renegades: Born in the USA Stuff You Should Know Gemischtes Hack

Top-Künstler*innen in Deutschland auf Spotify:

Bonez MC Luciano Capital Bra RAF Camora Samra Apache 207 Ufo361 Sido Justin Bieber Jamule

Top-Künstlerinnen in Deutschland auf Spotify:

LEA Billie Eilish Taylor Swift Dua Lipa Olivia Rodrigo Ariana Grande Rihanna badmómzjay Shirin David Doja Cat

Top-Künstler in Deutschland auf Spotify:

Bonez MC Luciano Capital Bra RAF Camora Samra Apache 207 Ufo361 Sido Justin Bieber Jamule

Top-Songs in Deutschland auf Spotify:

“Ohne Dich” von KASIMIR1441, badmómzjay, WILDBWOYS “Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit” von Riton “STAY (with Justin Bieber)” von The Kid LAROI “Madonna” von Bausa “Sommergewitter” von Pashanim “Astronaut In The Ocean” von Masked Wolf “The Business” von Tiësto “MONTERO (Call Me By Your Name)” von Lil Nas X “Heat Waves” von Glass Animals “good 4 u” von Olivia Rodrigo

Top-Alben in Deutschland auf Spotify:

“AQUA” von Luciano “SOUR” von Olivia Rodrigo “=” von Ed Sheeran “Zukunft” von RAF Camora “Justice” von Justin Bieber “Sampler 5” von 187 Strassenbande “Shoot For The Stars Aim For The Moon” von Pop Smoke “Future Nostalgia” von Dua Lipa “After Hours” von The Weeknd “100 Pro” von Bausa

Top-Spotify-Playlists in Deutschland auf Spotify:

Hot Hits Deutschland Modus Mio Deutschrap Brandneu Stimmungsmacher Sommerhits 2021 Today’s Top Hits Herbstgefühle2 Chillout Lounge Main Stage Jazz Vibes

Top-Podcasts in Deutschland auf Spotify:

Gemischtes Hack Fest & Flauschig Verbrechen Tagesschau in 100 Sekunden Mordlust Baywatch Berlin Die Nachrichten – Deutschlandfunk Dick & Doof Man lernt nie aus Podcasts – der Podcast

