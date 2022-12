Tagesgeld und Festgeld: N26 trennt sich von Weltsparen

Die Bank N26 hatte Ende 2020 mit EasyFlex Savings ein Tagesgeldangebot gestartet. Nun stellt man dieses Angebot ein. Dies betrifft auch die älteren Festgeldanlagen N26 Savings.

N26 hatte das Tagesgeldkonto und die Festgeldanlagen gemeinsam mit WeltSparen (Raisin) angeboten. In Kürze beendet man die Kooperation, wie man Bestandskunden derzeit mitteilt. Kunden könne auf ihre Anlagen zukünftig nur noch direkt über WeltSparen zugreifen. In Zeiten steigender Zinsen mutet dieser Schritt merkwürdig an, spricht aber hoffentlich dafür, dass N26 hier eine eigene Lösung plant.

Wenn diese nicht zeitnah kommt, sind Kunden von N26 wieder ganz vorne dabei, aktuelle Finanzmarktentwicklungen komplett zu verpassen. Nach Krypto-, Baufinanzierungs- und ETF-Boom, müssen sie sich dann nämlich auch für Tagesgeld und Festgeld alternative Anbieter suchen.

Der Zugang zu deinem Sparkonto ändert sich

Hey Rene,

du wirst in Kürze nicht mehr über die N26 App auf dein EasyFlex Savings bzw. dein N26 Savings Konto zugreifen können. Aber keine Sorge: Dein Geld bleibt dort, wo es ist. Für deine Ersparnisse besteht bereits ein Konto bei WeltSparen by Raisin, der Plattform, welche die N26 EasyFlex Savings und N26 Savings Konten bereitstellt. In Zukunft kannst du über die WeltSparen by Raisin-Plattform auf dein N26 Savings Konto zugreifen statt über deine N26 App.

Was ändert sich für mich?

Vorerst kannst du deinen Kontostand weiterhin wie gewohnt über die N26 App einsehen. In vier Wochen erhältst du am 17. Januar eine weitere Nachricht von uns mit einem Link und Anweisungen, wie du über die WeltSparen by Raisin-Website auf deine Ersparnisse zugreifen kannst. In der Zwischenzeit ändert sich für dich nichts.