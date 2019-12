Tesla: Nächstes Update mit Vorschau für autonomes Fahren

Elon Musk hat immer wieder betont, dass wir in diesem Jahr noch etwas in Richtung autonomes Fahren sehen werden und in einem Tweet kündigte der Chef von Tesla nun an, dass da bald etwas kommt. Allerdings wird es nur eine kleine Vorschau auf das autonome Fahren, die mit einem Update kommt.

Tesla-Fahrer werden in den kommenden Tagen ein Holiday-Update sehen, das unter anderem Stardew Valley und viele andere Dinge mitbringt. Das Highlight wird aber die Sneak Preview für das FSD-Paket (Full Self Driving) sein. Aktuell ist noch vollkommen unklar, wie umfangreich diese Funktion gezeigt wird.

Das Jahr hat nicht mehr viele Tage, das Update dürfte also schon sehr bald für die Nutzer verteilt werden, die das 6300 Euro teure FSD-Paket gebucht haben. Ich bin gespannt, was uns Tesla zeigen wird, denn die rechtlichen Möglichkeiten sind super eingeschränkt. Wir werden das beobachten und berichten.

Tesla holiday software update has FSD sneak preview, Stardew Valley, Lost Backgammon & a few other things — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2019

