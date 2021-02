Trade Republic erweitert kostenfreie ETF-Sparpläne und mehr

In der vergangenen Woche informierten wir euch darüber, dass beim ING Wertpapiersparen zukünftig 800 ETF-Sparpläne ohne Kaufgebühren besparbar sind. Nun folgt die Antwort von Trade Republic.

Trade Republic ist eine europäische Plattform für mobile Geldanlage. Per App können Kunden in wenigen Schritten provisionsfrei am Kapitalmarkt sparen, investieren oder handeln. Kunden von Trade Republic finden in der App nun „Deutschlands größtes Angebot“ an provisionsfreien ETFs sowie kostenfreien ETF- und Aktien-Sparplänen.

Über 1.500 ETFs und über 2.500 Aktien-Sparpläne

Ab sofort können die User nämlich mehr als 1.500 ETFs der Anbieter iShares, Xtrackers ETFs der DWS, Lyxor, WisdomTree und Amundi handeln und besparen. Alle 1.500 ETFs sind provisionsfrei handelbar und gleichzeitig als kostenfreie ETF-Sparpläne verfügbar. Bisher ging das nur bei 430 ETFs.

Gleichzeitig erweitert Trade Republic das Angebot an Aktien-Sparplänen auf über 2.500 Titel. So können Kunden kostenfrei und auch in Form von Bruchteilen in einige der größten Unternehmen der Welt investieren.

Zusätzlich zu einem erweiterten Produktangebot finden Kunden beim Aufrufen von ETFs nun in der Trade Republic App zusätzliche Informationen. Die Angaben sind in die Abschnitte Fokus, Metriken, Verteilung, Sektoren, Länder, Zusammensetzung und Kerndaten unterteilt. Dabei variieren die Hinweise in der App abhängig vom jeweiligen ETF.

Außerdem bietet Trade Republic Kunden nun die Möglichkeit an, sich von 6 bis 24 Uhr durch den Partner WebID per Video zu identifizieren. Dadurch beschleunigt sich hoffentlich die Eröffnung neuer Nutzerkonten, die zuletzt recht schleppend lief.

