Vegane Alternativprodukte landen im Mainstream

Vegane Alternativprodukte werden in Deutschland immer beliebter. Laut einer aktuellen GfK-Umfrage im Auftrag von REWE anlässlich des Weltvegantages am heutigen 1. November gaben 57,5 Prozent der Befragten an, schon einmal solche Produkte gekauft zu haben. Damit sind diese im „Mainstream“ angekommen.

Weitere knapp 27 Prozent ersetzen mindestens mehrmals pro Woche tierische Produkte durch pflanzliche Alternativen. Als entscheidendes Kaufkriterium erwies sich der Geschmack (48,6 Prozent), gefolgt vom Preis (24,3 Prozent) und der Bio-Qualität (13,8 Prozent). Mehr als die Hälfte (54,8 Prozent) gab an, solche Produkte aus Neugierde ausprobiert zu haben, Tierschutz (38,8 Prozent), Gesundheit (28,3 Prozent) und Klimaschutz (27,2 Prozent) wurden als weitere Gründe genannt.

Die beliebtesten veganen Alternativen sind Fleisch (68 Prozent), Milch (51 Prozent), Milchprodukte (39,9 Prozent), Brotaufstriche (39,6 Prozent) und Schokolade/Süßigkeiten (17,7 Prozent). Vor allem junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren interessieren sich auch für pflanzliche Alternativen zu Honig, Eiern und Fisch.

Die Umfrage wurde von der GfK im Auftrag von REWE unter 1.005 Bundesbürgern im Alter von 18 bis 74 Jahren durchgeführt.

