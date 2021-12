VW ID: Volkswagen deutet ein elektrisches Cabrio an

Anfang des Jahres wollte Volkswagen von den Nutzern wissen, was sie zu einem elektrischen VW ID.3 Cabrio sagen würden. Es gab auch zwei Skizzen dazu, die ihr in diesem Beitrag sehen könnt. Nun scheint das Projekt an Fahrt aufzunehmen.

Wie die Automobilwoche berichtet, sei Herbert Diess „sehr zuversichtlich“, dass so ein elektrisches Cabrio der ID-Reihe in Osnabrück gebaut werden kann, wo derzeit der T-Roc als Cabrio gebaut wird. Das würde den Standort attraktiver machen.

Laut Herbert Diess denken Volkswagen und Audi über diesen Schritt nach, aber bei Porsche wäre eine Cabrio-Taycan auch möglich. Am 9. Dezember steht bei VW der Abschluss der Investitionsplanung an, da könnte das Projekt beschlossen werden.

Ich bin zwar gar kein Cabrio-Typ, aber für die Elektromobilität wäre das sicher eine gute Sache, denn je größer die Auswahl an Autos wird, desto mehr Nutzer werden wechseln. Versuchen kann man es also, auch wenn es ein Nischenprodukt bleibt.

