Xbox Game Pass: xCloud kommt auf TVs und eigener TV-Stick

Microsoft macht richtig Druck beim Xbox Game Pass und hat noch vor der großen Keynote am kommenden Sonntag eine spannende Ankündigung parat. Der neue Streamingdienst (xCloud) für den Xbox Game Pass kommt auf Smart TVs.

Derzeit arbeitet Microsoft mit den TV-Herstellern, um die Xbox-App dafür an den Start zu bringen. Es ist noch unklar welche Hersteller man bisher im Boot hat und wir wissen auch nicht wann die Xbox-App kommt, aber es gibt einen Plan B.

Falls ein TV-Hersteller nicht mit dabei ist und ein Nutzer keine Xbox kaufen will, dann wird man einen eigene TV-Stick für das Streaming anbieten. Dieser Schritt hat sich bereits angedeutet und kommt ehrlich gesagt nicht überraschend.

Gaming: Microsoft ist „all in“

Microsoft hat heute betont, dass man „all in“ beim Gaming ist und es wird klar, dass der Fokus nicht mehr auf der Xbox, sondern dem Xbox Game Pass liegt. Das ist die Zukunft und Microsoft möchte jetzt das „Netflix für Spiele“ werden.

Details zum TV-Stick stehen derzeit übrigens ebenfalls noch aus und man sollte auch nicht davon ausgehen, dass es diese auf der Keynote am Sonntag gibt. Das wollte man vermutlich einfach nur vorab loswerden, damit die News raus ist.

PS: Microsoft arbeitet übrigens auch an neuen Abos für den Xbox Game Pass, die noch mehr Spielern den Zugang dazu ermöglichen sollen. Klingt für mich so, als ob da eine neue Stufe (vermutlich eine günstigere) für die Zukunft geplant ist.

PPS: Microsoft möchte in Zukunft ein neues und großes Spiel pro Quartal für den Xbox Game Pass veröffentlichen, was dann auch Einkäufe von anderen Studios bedeutet. Und man wird die Konsolenspiele über die Cloud vorab auf der Konsole testen können (ein Spiel muss also nicht extra heruntergeladen werden).

