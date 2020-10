Kommt der TV Stick für Xbox-Spiele?

Microsoft wird in ein paar Tagen eine neue Konsolengeneration auf den Markt bringen, die Xbox Series S und Xbox Series X. Die beiden Konsolen kommen mit sehr potenter Hardware daher, was für den neuen Streamingdienst (xCloud) im Game Pass Ultimate eigentlich gar nicht nötig wäre – das weiß auch Microsoft.

Phil Spencer denkt daher bereits laut über einen möglichen TV Stick nach, den man Abonnenten vom Game Pass anbieten könnte. Es soll Hardware geben, die weniger Power besitzt und ein simpler Stick, den man einfach an den TV anschließt und sich dann mit dem Xbox-Controller auf die Couch setzt, wäre eine Option.

-->

Das Konzept von xCloud: Man ist irgendwann auf so vielen Plattformen wie möglich vertreten – quasi wie Netflix. Allerdings dürfte der TV weiterhin die beliebtesten Plattform für Konsolenspiele sein, denn wer will schon Spiele wie Halo auf einem kleinen Smartphone spielen? TVs sind da sicher deutlich attraktiver.

I think you’re going to see lower priced hardware as part of our ecosystem when you think about streaming sticks and other things that somebody might want to just go plug into their TV and go play via xCloud. You could imagine us even having something that we just included in the Game Pass subscription that gave you an ability to stream xCloud games to your television and buying the controller.