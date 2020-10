Xbox Series X vorbestellen: Mehr Konsolen für MediaMarkt und Saturn

Wer zum Marktstart der neuen Xbox-Generation eine Xbox Series S haben möchte, der kann die günstigere Version weiterhin bei Amazon vorbestellen und bekommt sie am 10. November. Ähnlich sieht es auch bei anderen Online Shops aus.

Doch die Nachfrage nach der Xbox Series X ist größer (oder es gibt einfach nur deutlich weniger Einheiten). Die große Version der neuen Xbox ist seit dem ersten Tag der Vorbestellungen ausverkauft. Nun wird aber bald Nachschub kommen.

-->

Xbox Series X bei MediaMarkt und Saturn

Über Twitter hat das deutsche Xbox-Team angekündigt, dass Vorbesteller erneut zuschlagen und sich eine Xbox Series X sichern können. Im Trailer sieht man am Ende noch MediaMarkt und Saturn, weitere Shops wurden nicht gezeigt.

Ein Datum nennt Xbox Deutschland nicht, aber man soll die „Kanäle“ im Auge behalten. Ich gehe davon aus, dass es noch diese Woche neue Konsolen der Xbox Series X gibt, sonst hätte man das wohl nicht am Sonntag angekündigt. Haltet also am besten auch die Produktseiten von MediaMarkt und Saturn im Auge:

Wir haben euch gehört! Ihr wollt noch mehr Xbox Series X. 🙌 Bald kriegt ihr mehr!

Checkt in den kommenden Tagen unsere Kanäle und verpasst nicht die Gelegenheit, euch eure Xbox Series X zu sichern.

#MeineSeriesX #XboxSeriesX pic.twitter.com/fhkAFYdaDc — Xbox DACH (@XboxDACH) October 18, 2020

Xbox Series X und S: Das sind die Launch-Titel Microsoft hat heute die Liste der Launch-Titel bekannt gegeben, die beim Start der Xbox Series X und Xbox Series S in wenigen Wochen verfügbar sein werden. Es handelt sich dabei um eine Liste von Spielen, die bei Marktstart der beiden…15. Oktober 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->