Xiaomi setzt mehr auf Google-Apps

Xiaomi hat bekannt gegeben, dass neue Modelle (ab dem Mi 9T Pro) international nur noch mit den beiden Google-Apps „Telefon“ und „Nachrichten“ ausgeliefert werden. Man verzichtet auf die eigenen MIUI-Apps, was laut Xiaomi den Grund hat, dass man diese Apps nicht an lokalen Bedingungen anpassen will.

Es gibt viele Länder und Versionen von MIUI und je nach Region gibt es auch unterschiedliche Regeln, zum Beispiel für die Privatsphäre. Da verlässt man sich bei diesen beiden Apps nun vollkommen auf die Google Mobile Services. In China wird sich nichts ändern, dort gibt es aber auch keine Google-Apps.

Heißt Konkret: Die Apps „MIUI Dialer“ und „MIUI Messaging“ sind ab sofort nicht mehr auf den Geräte vorinstalliert, stattdessen gibt es die beiden Google-Apps. Im Falle der Telefon-App fällt so aber zum Beispiel auch die Funktion weg, mit der man Anrufe aufzeichnen kann. Xiaomi will diese 2020 nachreichen.

