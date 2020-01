Xiaomi investiert über 6 Milliarden Euro in 5G, AI und IoT

Xiaomi hat bekannt gegeben, dass man in den nächsten fünf Jahren insgesamt 50 Milliarden Yuan in die Bereiche 5G, AI und IoT investieren möchte. Das sind ca. 6,43 Milliarden Euro, die Xiaomi ab jetzt in die Forschung pumpen wird.

Das Unternehmen möchte die „smarte Ära“ dominieren und ein führender Anbieter in den kommenden Jahren bleiben. Lei Jun, der diese Ankündigung im Rahmen eines Briefs zum Start ins neue Jahr traf, nannte aber keine Details.

Wir wissen also nicht, wie viel Geld in welche Bereiche fließen wird, aber ein großer Teil wird sicher in 5G fließen. Immerhin hat man eine neue 5G-Fabrik gebaut und alle neuen Xiaomi-Modelle ab 250 Euro werden 5G besitzen.

