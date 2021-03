Xiaomi lädt zum Poco-Event nächste Woche

Es wird mal wieder neue Produkte der Poco-Reihe geben, denn Xiaomi hat zum Event am 22. März geladen. Laut Xiaomi handelt es sich um ein globales Event und da uns die Pressemitteilung erreichte, wird es Produkte für Deutschland geben.

In der Einladung ist von den „neuesten Modellen“ die Rede, es könnte also mehrere Smartphones zu sehen geben. In der Gerüchteküche macht mit dem Poco X3 Pro unter anderem ein Modell mit Snapdragon 860 und 120-Hz-Display die Runde.

Poco ist mittlerweile „unabhängig“ von Xiaomi, aber man merkt weiterhin, dass oft Modelle von Xiaomi genommen und mit Poco-Branding verkauft werden. Warten wir mal ab, was man für kommende Woche geplant hat, am 22. März um 13 Uhr wird es die Details geben und es ist sicherlich auch wieder ein Livestream geplant.

