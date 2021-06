Zelda, Mario und mehr: Viele E3-Angebote im Nintendo Switch eShop

Nintendo hat es bereits vor der E3 angekündigt und wie erwartet ging gestern nach der Nintendo Direct der große E3-Sale im eShop online. Ab heute könnt ihr bis zu 75 Prozent „beim Kauf von Hunderten von Spielen“ für die Switch sparen.

Nintendo Switch: Zelda, Mario und mehr reduziert

Mit dabei sind Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim, Hades und auch Mario + Rabbids Kingdom Battle (für 9,99 Euro ehrlich gesagt ein Pflichtkauf für mich).

Es gibt wie immer zwei gute Möglichkeiten, um sich einen Überblick über die zahlreichen Angebote für die Nintendo Switch zu verschaffen. Die einfachste ist ein Blick in den eShop auf eurer Nintendo Switch (geht dort direkt auf Angebote).

Alternativ könnt ihr die derzeit reduzierten Switch-Spiele auch auf dieser Seite von Nintendo finden. Und denkt wie immer an einen kurzen Preisvergleich, Zelda ist als physische Version zum Beispiel kaum teurer (kann aber weiterverkauft werden).

