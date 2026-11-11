Singles Day: 45 GB im Vodafone-Netz für nur 6,99 Euro mtl. – ohne Anschlusspreis

Der Mobilfunkanbieter sparSIM bietet zum Singles Day einen 5G-Tarif mit 45 GB Datenvolumen für dauerhaft 6,99 Euro monatlich an.

Die Aktion läuft vom 11. November 2026 um 11 Uhr bis zum 16. November um 11 Uhr. Der sparSIM M mit 24 Monaten Laufzeit kommt ohne Anschlusspreis aus. Bei einer Rufnummernmitnahme gibt es zusätzlich 20 Euro Bonus.

sparSIM M: 45 GB im Vodafone-Netz für 6,99 Euro

Der Tarif nutzt das 5G-Netz von Vodafone und ermöglicht Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s. Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind unbegrenzt enthalten. Auch EU-Roaming gehört zum Leistungsumfang.

Die Tarifdetails im Überblick:

45 GB Datenvolumen mit 5G und bis zu 50 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Vodafone-Netz inklusive EU-Roaming

Dauerhaft 6,99 Euro monatlich und 0 Euro Anschlusspreis

20 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme und 24 Monaten Laufzeit

Interessant ist vor allem die Preisgestaltung. Laut Anbieter bleibt die monatliche Grundgebühr auch nach Ablauf der ersten 24 Monate unverändert. Einen automatischen Preissprung gibt es somit nicht.

Gut zu wissen Durch den Wechselbonus sinken die rechnerischen Kosten über die ersten 24 Monate auf rund 6,16 Euro monatlich. Ohne Bonus beträgt der Gesamtpreis für diesen Zeitraum 167,76 Euro, mit Bonus sind es 147,76 Euro.

Der Aktionstarif mit 24 Monaten Vertragslaufzeit ist ausschließlich über spezielle Angebotsseiten erhältlich. Eine Übersicht der sparSIM-Aktionen steht ebenfalls bereit.

Wer mit dem Vodafone-Netz gut zurechtkommt und keine besonders hohen Downloadgeschwindigkeiten benötigt, bekommt hier ein ordentliches Datenpaket zum überschaubaren Preis. Gerade der dauerhaft stabile Monatspreis macht das Angebot auch über die Mindestlaufzeit hinaus interessant.

Zu den SparSIM-Tarifen →

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