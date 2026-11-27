Freenet bietet zum Black Friday eine monatlich kündbare Allnet Flat mit 100 GB im Telekom-Netz für 11,99 Euro an.

Der Black-Friday-Tarif von freenet nutzt das 5G-Netz der Telekom und bietet bis zu 100 Mbit/s. Telefonie und SMS sind inklusive. Das Angebot wird exklusiv über Partner (ist u.a. mobiFlip) vermarktet und ist nicht auf den Konzernwebseiten zu finden.

freenet: 100 GB im Telekom-Netz für 11,99 Euro

Die Konditionen der freenet Allnet Flat im Überblick:

Grundgebühr: 11,99 Euro monatlich in den ersten 24 Monaten

11,99 Euro monatlich in den ersten 24 Monaten Ab dem 25. Monat: 14,99 Euro monatlich

14,99 Euro monatlich Datenvolumen: 100 GB

100 GB Netz: Telekom mit 5G

Telekom mit 5G Geschwindigkeit: bis zu 100 Mbit/s

bis zu 100 Mbit/s Telefonie und SMS: Allnet Flat

Allnet Flat Laufzeit: monatlich kündbar

monatlich kündbar Anschlusspreis: einmalig 19,99 Euro

einmalig 19,99 Euro Rufnummernmitnahme: kostenlos, außer von freenet-Tarifen im Telekom-Netz

kostenlos, außer von freenet-Tarifen im Telekom-Netz Vertragsbeginn: flexibel bis zum 31.12.2026 wählbar

flexibel bis zum 31.12.2026 wählbar Aktion: exklusiver Black-Friday-Tarif

Was kostet der Tarif über zwei Jahre?

Wer die 100-GB-Allnet-Flat volle 24 Monate nutzt, zahlt inklusive Anschlusspreis insgesamt 307,75 Euro. Das entspricht durchschnittlich rund 12,82 Euro pro Monat.

Wichtig ist die spätere Preiserhöhung auf 14,99 Euro. Dank der monatlichen Kündbarkeit muss man diese allerdings nicht mitmachen. Eine lange Vertragsbindung gibt es hier nicht.

Auch die Rufnummernmitnahme ist weitgehend unkompliziert. Nur wer bereits einen freenet-Tarif im Telekom-Netz nutzt, kann seine Nummer technisch nicht in diesen Tarif übertragen.

Für wen lohnt sich das Angebot?

Die Kombination aus 100 GB Datenvolumen, Telekom-Netz und monatlicher Kündbarkeit macht den Tarif vor allem für Vielnutzer interessant. Wer regelmäßig große Datenmengen mobil verbraucht, bekommt hier viel Spielraum.

Für Wenignutzer dürften 100 GB dagegen deutlich mehr sein als nötig. Und die einmalige Anschlussgebühr sollte man gerade bei einer kurzen Nutzung nicht unterschätzen.

Wer ohnehin einen umfangreichen Datentarif sucht, findet mit der freenet Black-Friday-Aktion ein interessantes Gesamtpaket. Besonders angenehm ist, dass man sich trotz des Aktionspreises nicht für zwei Jahre verpflichten muss.

Zur Aktion →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗