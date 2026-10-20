Marktgeschehen

Stromanbieter grüüün: Bundesnetzagentur prüft Geschäftsaufgabe

René Hesse
Von
1 Kommentar
grüüün (KI)

Die Bundesnetzagentur hat ein Aufsichtsverfahren gegen den Stromanbieter Münch Energie eingeleitet, der unter der Marke grüüün auftritt.

Hintergrund ist der geplante Rückzug des Unternehmens aus dem bundesweiten Privatkundengeschäft zum 31. Oktober 2026. Anfang Oktober hatte Münch Energie seine Kunden darüber informiert und einen entsprechenden Hinweis auf der eigenen Internetseite veröffentlicht. Eine vorgeschriebene Meldung an die Bundesnetzagentur liegt nach Angaben der Behörde bislang jedoch nicht vor.

Bundesnetzagentur prüft Pflichten von Münch Energie

Nach dem Energiewirtschaftsgesetz müssen Stromlieferanten die geplante Beendigung ihrer Tätigkeit spätestens drei Monate im Voraus bei der Bundesnetzagentur anzeigen. Im Fall von Münch Energie untersucht die Behörde nun, ob diese gesetzliche Frist verletzt wurde.

Außerdem steht die Kommunikation mit den betroffenen Kunden auf dem Prüfstand. Die Bundesnetzagentur will klären, ob die versendeten Informationen den gesetzlichen Anforderungen an Transparenz und Verständlichkeit entsprechen.

Behördenpräsident Klaus Müller betont, dass Verbraucher gerade bei steigenden Energiepreisen auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben vertrauen können müssen.

Für betroffene Stromkunden sind insbesondere folgende Punkte relevant:

  • Münch Energie hat das Ende seines bundesweiten Verbraucherangebots für den 31. Oktober 2026 angekündigt.
  • Bestehende vertragliche Vereinbarungen zur Vertragsbeendigung müssen weiterhin eingehalten werden.
  • Die Bundesnetzagentur prüft sowohl die fehlende Anzeige als auch die Kundeninformationen.
Gut zu wissen

Das eingeleitete Verfahren bedeutet noch nicht, dass ein Rechtsverstoß abschließend festgestellt wurde. Sollte die Bundesnetzagentur rechtswidriges Verhalten feststellen, kann sie aufsichtsrechtlich eingreifen und dieses untersagen.

Die Behörde steht nach eigenen Angaben bereits mit betroffenen Kunden, Energieunternehmen und Verbraucherverbänden im Austausch.

Für Kunden von grüüün ist vor allem wichtig, die angekündigte Vertragsbeendigung und die eigenen Vertragsbedingungen genau zu prüfen. Denn auch wenn sich ein Stromanbieter aus dem Markt zurückzieht, kann er bestehende Verträge nicht einfach nach Belieben beenden.

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  1. Gerrit 🌟
    sagt am

    Ich habe der Kündigung widersprochen, weil die mich frühestens zum 31.12. kündigen können. Mitten im Oktober für Ende Oktober kündigen ist ja sowieso nicht rechtens. Habe die Bundesnetzagentur auch informiert und die haben auch bereits geantwortet, dass die das prüfen.

    Was die Münch Energie da abzieht ist echt unter aller Sau. Ja okay sollen die doch die Marke aufgeben, aber dann kündigt die Kunden doch regulär. Jetzt zum Winter sind die Preise natürlich eher schlecht. Zum Glück ist die Grundversorgung bei uns nicht so teuer, daher lasse ich es mal drauf ankommen.

    Antworten

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