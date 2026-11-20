SwitchBot startet seine Black-Friday-Aktion 2026 mit bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Smart-Home-Geräte bei Amazon.

Die Black-Friday-Angebote von SwitchBot bei Amazon gelten bis zum 30. November 2026. Reduziert sind unter anderem smarte Türschlösser, Heizkörperthermostate, Videotürklingeln und digitale Bilderrahmen.

SwitchBot Black Friday 2026: Die Angebote im Überblick

Fünf Produkte hebt der Hersteller besonders hervor. Die Rabatte reichen bei diesen Geräten von 21 bis 38 Prozent. Die angekündigten bis zu 50 Prozent beziehen sich auf weitere ausgewählte Produkte der Aktion.

Lock Ultra Max Vision Pro Combo: 269,99 Euro statt regulär rund 342 Euro (21 % Rabatt). Das smarte Türschloss unterstützt Gesichtserkennung, Handvenenerkennung, Fingerabdruck und PIN. Der vorhandene kompatible Schließzylinder bleibt erhalten. Ein Hub Mini für Fernsteuerung und Matter ist enthalten.

269,99 Euro statt regulär rund 342 Euro (21 % Rabatt). Das smarte Türschloss unterstützt Gesichtserkennung, Handvenenerkennung, Fingerabdruck und PIN. Der vorhandene kompatible Schließzylinder bleibt erhalten. Ein Hub Mini für Fernsteuerung und Matter ist enthalten. KI Art Frame 2 (13,3 Zoll): 339,99 Euro (21 % Rabatt). Der digitale Bilderrahmen nutzt ein farbiges E-Ink-Display und einen Rahmen mit walnussfarbener Holzmaserung.

339,99 Euro (21 % Rabatt). Der digitale Bilderrahmen nutzt ein farbiges E-Ink-Display und einen Rahmen mit walnussfarbener Holzmaserung. Smart Videotürklingel: 99,99 Euro (38 % Rabatt). Die Videotürklingel bietet eine 2K-Kamera mit farbiger Nachtsicht und einen 4,3-Zoll-Innenmonitor. Über EdgeLink funktionieren Livebild und Gegensprechen auch ohne WLAN-Verbindung.

99,99 Euro (38 % Rabatt). Die Videotürklingel bietet eine 2K-Kamera mit farbiger Nachtsicht und einen 4,3-Zoll-Innenmonitor. Über EdgeLink funktionieren Livebild und Gegensprechen auch ohne WLAN-Verbindung. Smartes Heizkörperthermostat: 27,54 Euro (31 % Rabatt). Das Heizkörperthermostat unterstützt Zeitpläne und eine Fenster-offen-Erkennung. Sechs Adapter für gängige europäische Heizkörperventile liegen bei.

27,54 Euro (31 % Rabatt). Das Heizkörperthermostat unterstützt Zeitpläne und eine Fenster-offen-Erkennung. Sechs Adapter für gängige europäische Heizkörperventile liegen bei. Meter Pro CO₂-Monitor: 53,99 Euro (23 % Rabatt). Das Messgerät zeigt CO₂-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Bei Überschreiten eines festgelegten CO₂-Werts kann ein Signalton ausgegeben werden.

Digitale Bilderrahmen mit optionalen KI-Funktionen

Eine Besonderheit der Art-Frame-Serie ist die Funktion Weather Muse. Sie erstellt täglich ein neues Bild passend zum lokalen Wetter und einem ausgewählten Kunststil. Dafür ist allerdings ein optionales Abonnement von SwitchBot AI Studio erforderlich.

Ohne Smartphone lässt sich der Bilderrahmen ebenfalls bedienen. Nach Aktivierung in der App reicht dreimaliges Klopfen auf den Rahmen, um zum nächsten Motiv zu wechseln.

Die SwitchBot-Angebote bei Amazon laufen noch bis einschließlich Cyber Monday am 30. November 2026.

Zu den SwitchBot-Angeboten →

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