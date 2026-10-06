Schnäppchen

SwitchBot senkt bei Amazon die Preise

René Hesse
Von

SwitchBot bietet am 6. und 7. Oktober bei Amazon ausgewählte Smart-Home-Produkte mit bis zu 40 Prozent Rabatt an.

Die Aktion umfasst unter anderem smarte Türschlösser, Heizkörperthermostate, eine Videotürklingel und KI-Produkte. Die von SwitchBot genannten Aktionspreise gelten bei Amazon.de für zwei Tage.

SwitchBot-Angebote bei Amazon im Überblick

Zu den ausgewählten Amazon-Deals gehören:

  • Lock Ultra Max Vision Pro Combo: 269,99 Euro, 21 Prozent Rabatt
  • Lock Ultra Vision Combo: 218,99 Euro, 27 Prozent Rabatt
  • KI MindClip: 89,99 Euro, 25 Prozent Rabatt
  • KI Art Frame 13,3 Zoll: 264,99 Euro, 30 Prozent Rabatt
  • Smart Videotürklingel: 99,99 Euro, 37,5 Prozent Rabatt

Das Smart Heizkörperthermostat-Panel Matter Combo kostet bei Amazon 79,99 Euro und ist laut SwitchBot um 27 Prozent reduziert. Die Videotürklingel bietet 2K-Auflösung, einen 5.000-mAh-Akku und lokale Speicherung auf einer mitgelieferten 4-GB-SD-Karte.

Ich finde die Amazon-Aktion vor allem für Käufer interessant, die ohnehin ein SwitchBot-Produkt im Blick haben. Besonders die Rabatte von rund 30 Prozent und mehr können sich im direkten Preisvergleich durchaus lohnen.

Ich selbst nutze einige SwitchBot-Produkte sehr zufrieden, wobei ich bei diesem Hersteller von der Hardware immer etwas mehr angetan bin als von der Software.

Zu allen SwitchBot-Angeboten →

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