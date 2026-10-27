Telekom baut 255.000 Glasfaseranschlüsse im September

Die Telekom hat nach eigenen Angaben im September 255.000 zusätzliche Glasfaseranschlüsse gebaut.

Damit können laut Unternehmen inzwischen 14,4 Millionen Haushalte und Betriebe Glasfasertarife mit bis zu 2.000 Mbit/s nutzen. Die Zahl beschreibt die Möglichkeit, einen solchen Tarif zu buchen. Wie viele dieser Haushalte und Betriebe tatsächlich einen Glasfasertarif nutzen, geht aus der Telekom-Mitteilung nicht hervor.

Telekom-Glasfasernetz wächst auf über 900.000 Kilometer

Im dritten Quartal 2026 kommt das Glasfasernetz der Telekom nach Unternehmensangaben auf eine Länge von mehr als 900.000 Kilometern. Über die verschiedenen Anschlusstechniken hinweg können 38 Millionen Haushalte Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s buchen, rund 33 Millionen davon bis zu 250 Mbit/s.

Wo Glasfaser noch fehlt, nutzen bereits 500.000 Haushalte einen Hybridanschluss als Übergangslösung. Dabei kombiniert der Router Festnetz und Mobilfunk. Reicht die Bandbreite des Festnetzanschlusses gerade nicht aus, schaltet er zusätzliche Mobilfunkkapazität hinzu.

Auch zur Nutzung ihres Netzes liefert die Telekom einen Einblick. Im September führte MagentaTV die Rangliste der meistgenutzten Download-Anwendungen an. Dahinter folgten YouTube, Instagram, Netflix und Amazon Prime. Beim Upload lag Google Cloud vorn, gefolgt von Amazon Web Services Cloud, Microsoft Teams, WhatsApp und YouTube.

Gerade diese Upload-Liste zeigt, warum beim Anschlussvergleich mehr als die beworbene Downloadrate zählt. Wer Daten in die Cloud schiebt oder regelmäßig Videokonferenzen nutzt, sollte auch auf die Geschwindigkeit in Gegenrichtung achten.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfasertarif buchen.

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