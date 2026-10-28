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Telekom baut Mobilfunknetz aus: Diese Regionen profitieren

René Hesse
Von
Telekom 5g

Die Deutsche Telekom hat im September 72 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen und die Kapazität an 503 bestehenden Standorten erweitert.

Der Ausbau konzentrierte sich vor allem auf drei Bundesländer. In Bayern entstanden 23 neue Standorte, in Nordrhein-Westfalen waren es 15 und in Baden-Württemberg weitere zwölf. Insgesamt hat die Telekom damit bundesweit an 575 Standorten gearbeitet.

Telekom: 5G erreicht rund 99 Prozent der Haushalte

Nach Unternehmensangaben können inzwischen rund 99 Prozent der Haushalte in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen. Die Haushaltsabdeckung mit 4G liegt demnach praktisch bei 100 Prozent.

Die zusätzlichen Standorte und Kapazitätserweiterungen sollen das sogenannte Ultra-Kapazitätsnetz stärken. Dabei geht es nicht nur darum, bislang schlechter versorgte Gebiete zu erreichen. Auch bestehende Funkzellen werden ausgebaut, um mehr Datenverkehr bewältigen zu können.

Kommunen mit neuen Standorten im September

Achterwehr, Altenburg, Arzberg, Bad Sooden-Allendorf, Bad Vilbel, Baden-Baden, Berlin, Biberbach, Blankenheim, Bonn, Darmstadt, Dortmund, Durbach, Everswinkel, Frankfurt am Main, Freudenberg, Geiersthal, Gilserberg, Gleichen, Hamminkeln, Haselbach, Höheinöd, Hohenfels, Kamp-Lintfort, Krefeld, Küssaberg, Landau in der Pfalz, Langquaid, Leipzig, Lenggries, Mallersdorf-Pfaffenberg, Marktleugast, Meppen, Merseburg, Mettingen, München, Neuhausen ob Eck, Neusitz, Nüdlingen, Nürnberg, Oberharz am Brocken, Oberhausen, Offenbach an der Queich, Olpe, Ötigheim, Pentling, Radebeul, Rastatt, Rehlingen-Siersburg, Renningen, Reutlingen, Rhede, Rosenheim, Sachsenwald, Sankt Englmar, Schwarzenbach am Wald, Schwarzenfeld, Selm, Troisdorf, Unterthingau, Waischenfeld, Waldmünchen, Wallersheim, Warstein, Wartmannsroth, Wegscheid, Weilheim, Winterberg, Wolpertswende und Zaberfeld.

Weitere neue Standorte meldet die Telekom beispielsweise für Winterberg, Meppen, Oberhausen, Warstein und Frankfurt am Main. Die vollständige Liste umfasst zahlreiche kleinere Gemeinden.

Die Netzabdeckung der Telekom kann online geprüft werden.

Die bundesweit hohen Abdeckungswerte sagen schließlich wenig darüber aus, wie gut der Empfang an einem bestimmten Ort tatsächlich funktioniert. Gerade deshalb sind neben neuen Funkmasten auch die Kapazitätserweiterungen im bestehenden Netz interessant. Sie können dort Verbesserungen bringen, wo Mobilfunk zwar verfügbar ist, die Leistung aber nicht immer überzeugt.

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