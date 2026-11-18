Freenet bietet den Magenta Mobil M zur Black Week für monatlich 24,95 Euro mit unbegrenztem Datenvolumen im Telekom-Netz an.

Die Besonderheit: Statt der regulären 50 GB erhalten Kunden bei dieser Aktion für volle 24 Monate unbegrenztes Datenvolumen. Der Unlimited-Tarif von freenet ist laut Anbieter nicht auf den Konzernwebseiten beworben.

freenet Magenta Mobil M: Die Konditionen im Überblick

Anbieter: freenet

Tarif: Magenta Mobil M

Mobilfunknetz: Telekom

Datenvolumen: Unlimited statt regulär 50 GB

Geschwindigkeit: 5G mit bis zu 300 Mbit/s

Telefonie: Allnet-Flatrate

SMS: Flatrate

Grundgebühr: 24,95 Euro monatlich

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Anschlussgebühr: 0 Euro

Rufnummernmitnahme: kostenlos, mit einer Ausnahme

Über die Black-Week-Aktion fallen innerhalb der ersten 24 Monate insgesamt 598,80 Euro an. Eine einmalige Anschlussgebühr kommt nicht hinzu.

Rufnummernmitnahme und Einschränkungen

Die Mitnahme einer bestehenden Rufnummer ist laut Anbieter aus allen Netzen kostenlos möglich. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wer bereits einen freenet-Tarif im Telekom-Netz nutzt, kann seine Rufnummer aus technischen Gründen nicht mitnehmen.

Interessant ist das Angebot mit unbegrenztem Datenvolumen vor allem für Nutzer, die regelmäßig große Datenmengen verbrauchen und sich für zwei Jahre an einen Vertrag binden möchten.

Für Wenignutzer dürfte das zusätzliche Datenvolumen dagegen kaum einen praktischen Vorteil bringen. Die 300 Mbit/s im 5G-Netz sind jedenfalls eine ordentliche Geschwindigkeitsangabe. Wichtig ist außerdem, dass sich die Unlimited-Zusage ausdrücklich auf 24 Monate bezieht.

Wer den freenet Magenta Mobil M für 24,95 Euro abschließen möchte, sollte insbesondere die Vertragsbedingungen nach Ablauf der ersten zwei Jahre prüfen. Für intensive Datennutzung bietet die Unlimited-Aktion im Telekom-Netz zunächst eine interessante Kombination aus Datenvolumen, Geschwindigkeit und monatlichem Preis.

Merkmal Konditionen Anbieter freenet Tarif Magenta Mobil M Netz Telekom (5G) Datenvolumen Unlimited für 24 Monate (statt 50 GB) Geschwindigkeit Bis zu 300 Mbit/s Telefonie & SMS Allnet-Flat & SMS-Flat Grundgebühr 24,95 € monatlich Anschlussgebühr 0,00 € Vertragslaufzeit 24 Monate Gesamtkosten (24 Monate) 598,80 € Rufnummernmitnahme Kostenlos (von freenet im Telekom-Netz nicht möglich) Verfügbarkeit ab sofort, nur für kurze Zeit

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