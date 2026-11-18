Telekom-Netz ohne Datenlimit: freenet startet besondere Black-Week-Aktion
Freenet bietet den Magenta Mobil M zur Black Week für monatlich 24,95 Euro mit unbegrenztem Datenvolumen im Telekom-Netz an.
Die Besonderheit: Statt der regulären 50 GB erhalten Kunden bei dieser Aktion für volle 24 Monate unbegrenztes Datenvolumen. Der Unlimited-Tarif von freenet ist laut Anbieter nicht auf den Konzernwebseiten beworben.
freenet Magenta Mobil M: Die Konditionen im Überblick
- Anbieter: freenet
- Tarif: Magenta Mobil M
- Mobilfunknetz: Telekom
- Datenvolumen: Unlimited statt regulär 50 GB
- Geschwindigkeit: 5G mit bis zu 300 Mbit/s
- Telefonie: Allnet-Flatrate
- SMS: Flatrate
- Grundgebühr: 24,95 Euro monatlich
- Vertragslaufzeit: 24 Monate
- Anschlussgebühr: 0 Euro
- Rufnummernmitnahme: kostenlos, mit einer Ausnahme
Über die Black-Week-Aktion fallen innerhalb der ersten 24 Monate insgesamt 598,80 Euro an. Eine einmalige Anschlussgebühr kommt nicht hinzu.
Rufnummernmitnahme und Einschränkungen
Die Mitnahme einer bestehenden Rufnummer ist laut Anbieter aus allen Netzen kostenlos möglich. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wer bereits einen freenet-Tarif im Telekom-Netz nutzt, kann seine Rufnummer aus technischen Gründen nicht mitnehmen.
Interessant ist das Angebot mit unbegrenztem Datenvolumen vor allem für Nutzer, die regelmäßig große Datenmengen verbrauchen und sich für zwei Jahre an einen Vertrag binden möchten.
Für Wenignutzer dürfte das zusätzliche Datenvolumen dagegen kaum einen praktischen Vorteil bringen. Die 300 Mbit/s im 5G-Netz sind jedenfalls eine ordentliche Geschwindigkeitsangabe. Wichtig ist außerdem, dass sich die Unlimited-Zusage ausdrücklich auf 24 Monate bezieht.
Wer den freenet Magenta Mobil M für 24,95 Euro abschließen möchte, sollte insbesondere die Vertragsbedingungen nach Ablauf der ersten zwei Jahre prüfen. Für intensive Datennutzung bietet die Unlimited-Aktion im Telekom-Netz zunächst eine interessante Kombination aus Datenvolumen, Geschwindigkeit und monatlichem Preis.
|Merkmal
|Konditionen
|Anbieter
|freenet
|Tarif
|Magenta Mobil M
|Netz
|Telekom (5G)
|Datenvolumen
|Unlimited für 24 Monate (statt 50 GB)
|Geschwindigkeit
|Bis zu 300 Mbit/s
|Telefonie & SMS
|Allnet-Flat & SMS-Flat
|Grundgebühr
|24,95 € monatlich
|Anschlussgebühr
|0,00 €
|Vertragslaufzeit
|24 Monate
|Gesamtkosten (24 Monate)
|598,80 €
|Rufnummernmitnahme
|Kostenlos (von freenet im Telekom-Netz nicht möglich)
|Verfügbarkeit
|ab sofort, nur für kurze Zeit
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
18.11.26 · Smart Home
18.11.26 · Tarife
16.11.26 · Tarife · Update
18.11.26 · Tarife
17.11.26 · Tarife
18.11.26 · Tarife
18.11.26 · Mobilität
16.11.26 · Tarife
18.11.26 · Dienste
16.11.26 · Tarife