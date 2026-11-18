Die Telekom startet heute ihre Magenta Black Days mit mehr Datenvolumen, 240 Euro Cashback und Rabatten auf Internet und TV.

Die Aktion läuft bis zum 7. Dezember 2026 und umfasst Mobilfunk, Festnetz, Streaming und ausgewählte Smartphones. Die verschiedenen Angebote sind auf der Aktionsseite der Telekom zusammengefasst.

MagentaMobil: Unlimited und dreifaches Datenvolumen

Bei den MagentaMobil-Tarifen erhalten Neukunden der regulären Classic-Tarife XS, S, M, L und XL jeweils 240 Euro Cashback. Young-Tarife sind davon ausgenommen.

Zusätzlich erhöht die Telekom das Datenvolumen für 24 Monate:

MagentaMobil XS: 60 GB statt 20 GB

MagentaMobil S: 150 GB statt 50 GB

MagentaMobil M: unbegrenztes Datenvolumen statt 50 GB

MagentaMobil L: unbegrenztes Datenvolumen statt 100 GB

Bei XS und S profitieren auch zusätzliche Pluskarten vom dreifachen Datenvolumen. Das Unlimited-Datenvolumen der Tarife M und L wird dagegen nicht auf Pluskarten übertragen.

Young-Tarife: Bis zu 60 Monate mehr Datenvolumen

Für Neukunden unter 28 Jahren gelten eigene Young-Angebote:

MagentaMobil S Young: 100 GB statt 50 GB für 60 Monate

MagentaMobil M Young: 200 GB statt 100 GB für 60 Monate

MagentaMobil L Young: Unlimited statt 200 GB für 60 Monate, für 29,95 Euro monatlich

Die fünfjährige Laufzeit der Datenvorteile ist bemerkenswert. Sie sollte allerdings nicht mit einer Aussage zur Mindestvertragslaufzeit verwechselt werden.

Festnetz und MagentaTV: Cashback und Streaming-Rabatte

Auch bei den Breitbandtarifen erhöht die Telekom den Cashback in zwei Tarifen. Während der Black Days gilt die Aktion zudem auch für Regio-Tarife.

Der Cashback lässt sich mit weiteren Vorteilen kombinieren:

9,95 Euro monatlich in den ersten drei Monaten

100 Euro Router-Gutschrift

100 Euro Onlinevorteil

69,95 Euro Bereitstellungspreis entfallen, außer bei Regio und Glasfaser

MagentaTV ohne Aufpreis in den ersten sechs Monaten

Flex-Tarife sind vom Cashback ausgeschlossen.

Bei MagentaTV MegaStream zahlen Neukunden sechs Monate lang keinen Grundpreis. Anschließend werden 25 Euro monatlich fällig, ab dem 25. Monat sind es 30 Euro. Das Angebot gilt mit und ohne Telekom-Internetanschluss.

Enthalten sind MagentaTV+, RTL+ Premium, Netflix Standard, Disney+ Standard und Apple TV.

Prepaid, Kinder-Smartwatches und Smartphone-Deals

Der MagentaMobil Prepaid Jahrestarif erhält dauerhaft 360 GB statt bisher 240 GB pro Jahr. Optional gibt es das Motorola moto g37 für einmalig 69 Euro statt 309 Euro.

Bei den Kids Watches von Xplora und der Anio 6 beträgt die Anzahlung jeweils 1 Euro. Dazu kommen fünf Monate Grundpreisbefreiung in den Smart-Connect-Tarifen.

Außerdem plant die Telekom an 20 Abenden sogenannte Black Night Deals. Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr gibt es jeweils ein ausgewähltes Smartphone mit Vertrag zum Sonderpreis, beispielsweise das Samsung Galaxy A57 oder Google Pixel 11.

Ebenfalls Teil der Magenta Black Days sind die seit dem 17. November vermarkteten Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max:

Xiaomi 18 Pro: 256 GB für 1.399 Euro, 512 GB für 1.599 Euro UVP

Xiaomi 18 Pro Max: 256 GB für 1.599 Euro, 512 GB für 1.799 Euro UVP

Farben: Velvet Red und Schwarz

Einordnung: Besonders interessant sind die zusätzlichen Datenpakete für Vielnutzer und die längerfristigen Young-Vorteile. Beim Festnetz und bei MagentaTV sollte man dagegen die späteren Grundpreise berücksichtigen. Alle Aktionskonditionen der Telekom gelten im angekündigten Zeitraum vom 18. November bis zum 7. Dezember 2026.

Zur Aktion →

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