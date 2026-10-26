Fintech

Traders Place plant Altersvorsorgedepot mit Kostenvorteil

René Hesse
Von
Sparschwein Sparen

Der Onlinebroker Traders Place plant ab Januar 2027 ein Altersvorsorgedepot mit kostenlosen Transaktionen und zeitweiser ETF-Kostenerstattung.

Vorgesehen sind laut uns vorliegenden Informationen drei standardisierte Anlagevarianten sowie ein flexibles Depot mit mehreren hundert ETFs und aktiv gemanagten Fonds. Aber: Die Konditionen stehen teilweise noch unter Änderungsvorbehalt.

Traders Place: Altersvorsorgedepot ohne Depot- und Sparplangebühren

Das Standarddepot soll ab dem 1. Januar 2027 ohne Depotgebühren, Sparplangebühren und Ordergebühren auskommen. Auch sonstige laufende Gebühren von Traders Place sind nicht vorgesehen.

Besonders interessant ist die angekündigte Erstattung der laufenden Fondskosten (TER). Traders Place will diese bis mindestens Ende 2028 vollständig übernehmen, allerdings nur bis zu einem Anlagevolumen von maximal 20.000 Euro.

Für das Standarddepot sind drei Anlagevarianten geplant:

  • IMI: Franklin MSCI All Country IMI Equity UCITS ETF (0,14 % TER) und Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (0,15 % TER).
  • FTSE: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (0,14 % TER) und Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged (0,08 % TER).
  • ESG: Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF (0,20 % TER) und Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 ETF (0,15 % TER).

Flexibles Altersvorsorgedepot mit freier Fondsauswahl

Wer seine geförderte Altersvorsorge selbst zusammenstellen möchte, soll alternativ aus mehreren hundert ETFs und aktiv verwalteten Fonds wählen können.

Auch hier entfallen Depotgebühren, Sparplangebühren und sonstige laufende Gebühren von Traders Place. Einzeltransaktionen ab 500 Euro sollen kostenlos sein. Bei kleineren Orders über gettex werden dagegen 0,95 Euro je Trade fällig.

Die vollständige Erstattung der Fondskosten wird ausdrücklich für das Standarddepot genannt.

Mit den Konditionen positioniert sich Traders Place preislich durchaus ambitioniert. Gerade die befristete Übernahme der Fondskosten ist interessant. Für einen langfristigen Vergleich zählt allerdings vor allem, welche Kosten nach 2028 tatsächlich anfallen.

Zu Traders Place →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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